«Настоящая русская красота»: Политов вспомнил Федосееву-Шукшину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Участники группы «На-На» поделились теплыми воспоминаниями об актрисе на церемонии прощания с ней в Москве.

Лидия Федосеева-Шукшина была воплощением настоящей русской женщины — красивой, мудрой, веселой и хлебосольной. Таким народную артистку РСФСР запомнил солист группы «На-На» Владимир Политов. Своими впечатлениями он поделился с корреспондентом «Известий» во время церемонии прощания с актрисой.

«Она олицетворение настоящей русской красоты, красоты русской женщины. Такой она была — хлебосольной, веселой, жизнерадостной, мудрой», — рассказал музыкант.

Его коллега по коллективу Михаил Игонин также тепло отозвался об артистке. По его словам, Федосеева-Шукшина обладала великолепной самоиронией и не раз приходила на концерты «На-На» в Москве. Общение с ней оставляло исключительно приятные впечатления, а встречи запоминались своей душевностью и теплотой.

Прощание с Лидией Николаевной состоялось 11 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве. Проститься с актрисой пришли родные, друзья, коллеги и поклонники. После отпевания артистку похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с бывшим супругом — писателем, актером и режиссером Василием Шукшиным, скончавшимся в 1974 году.

Лидия Федосеева-Шукшина ушла из жизни в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Незадолго до кончины артистку госпитализировали из-за проблем с сердцем и затрудненного дыхания. Последние недели жизни она провела в больнице.

Большая часть творческого пути актрисы была связана с Василием Шукшиным. Они поженились в 1967 году и вместе работали над картинами «Странные люди», «Печки-лавочки» и «Калина красная». После смерти режиссера в 1974 году Лидия Николаевна стала носить двойную фамилию.

За свою карьеру Федосеева-Шукшина исполнила более 90 ролей в кино и на телевидении. Зрители полюбили ее за работы в фильмах «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину», «Двенадцать стульев» и «Вам и не снилось…». Почти 20 лет артистка также служила в московском Театре-студии киноактера.

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