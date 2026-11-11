«Был не для нее»: Сафронов назвал ошибкой брак Федосеевой-Шукшиной с Алибасовым

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru

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Актриса и музыкант поженились в 2018 году. Для Лидии этот союз стал пятым.

Народный художник России Никас Сафронов считает, что ошибкой Лидии Федосеевой-Шукшиной стал ее брак с заслуженным артистом России Бари Алибасовым. Своим мнением он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии прощания с актрисой.

По словам художника, Федосеева-Шукшина была любима публикой прежде всего как большая актриса и вдова писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. При этом Сафронов подчеркнул, что она, как и любой человек, могла совершать ошибки в личной жизни.

«Конечно, была ошибка, что она вышла замуж за человека, который не ее совершенно не то, что круга, а не для нее. Народ ее любил как великую актрису, как вдову великого режиссера, писателя. Но при этом она совершала ошибки, как все живые люди», — сказал художник.

Алибасов и Федосеева-Шукшина познакомились еще в 1990-х годах. Некоторое время они жили вместе, однако позднее расстались. Спустя более 20 лет, в ноябре 2018 года, пара официально зарегистрировала брак. Для актрисы этот союз стал пятым.

Отношения супругов сопровождались громкими публичными конфликтами. В декабре 2020 года суд первоначально расторг их брак, однако позднее это решение было отменено. Окончательно супруги развелись в сентябре 2021 года. После расставания Алибасов продолжал поддерживать теплые отношения с бывшей женой.

Почему Алибасов не пришел на прощание

Солисты группы «На-На» рассказали 5-tv.ru, почему продюсер не присутствовал на церемонии. Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин объяснили, что Алибасов сейчас слишком слаб, чтобы лично приехать на прощание.

По их словам, продюсер тяжело пережил смерть бывшей супруги и находится в подавленном состоянии. Кроме того, он хотел сохранить в памяти образ Федосеевой-Шукшиной живой. Несмотря на отсутствие на церемонии, Алибасов отправил венок с надписью: «Лидуше, прекрасной части моей жизни».

Прощание с Федосеевой-Шукшиной прошло в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке Москвы. После отпевания актрису похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с ее вторым супругом Василием Шукшиным. Лидия Федосеева-Шукшина скончалась в ноябре на 89-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

За годы карьеры актриса сыграла десятки ролей. Наибольшую известность ей принесли фильмы «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину» и «Вам и не снилось…».

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