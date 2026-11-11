Утонула в цветах: как выглядит могила Лидии Федосеевой-Шукшиной

Фото, видео: 5-tv.ru

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Проводить народную артистку РСФСР в последний путь пришли родственники, друзья и известные представители отечественного кинематографа.

Могила народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной утонула в цветах, принесенных ее родными, друзьями и коллегами. Кадры с места захоронения публикует 5-tv.ru.

Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с ее вторым супругом, писателем и режиссером Василием Шукшиным, ушедшим из жизни в 1974 году.

Перед погребением в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке состоялась церемония прощания. Проститься с артисткой пришли ее близкие и коллеги, в том числе заслуженный деятель искусств РСФСР Михаил Агранович, который был третьим мужем Федосеевой-Шукшиной.

Особенно тяжело прощание далось дочерям актрисы Марии и Ольге Шукшиным. Обе не смогли сдержать слез у гроба матери, однако находились по разные стороны от него.

Мария пришла вместе с сыновьями Фомой и Фокой. Ольга держалась отдельно от старшей сестры. Во время церемонии женщины не общались друг с другом. Плачущую младшую дочь артистки поддерживал народный артист России Александр Панкратов-Черный.

Почему дочерии Федосеевой-Шукшиной не общаются

Отношения между сестрами осложнились задолго до смерти матери. Причиной разногласий стал спор из-за семейной недвижимости. Еще в 2022 году Ольга признавалась, что почти десять лет не поддерживала связь с Марией.

Младшая дочь также упрекала сестру в недостаточном внимании к матери, в частности после перенесенного Лидией Федосеевой-Шукшиной инсульта.

В последние годы именно Ольга ухаживала за артисткой, помогала ей восстанавливаться после болезни, занималась бытовыми вопросами и следила за состоянием здоровья.

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