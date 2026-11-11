Праздник с подвохом: почему искусственная новогодняя елка может вызвать аллергию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Достаете дерево из коробки и сразу начинаете украшать? Этого делать не стоит.

Искусственные новогодние елки способны вызывать аллергические реакции и раздражение дыхательных путей. За время хранения на ветвях скапливаются пыль и мелкие частицы материала, которые при установке дерева попадают в воздух. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

5-tv.ru

Искусственная ель работает как пылесборник. Большое количество ветвей создает поверхность, на которой оседают загрязнения. Дополнительную роль играет статическое электричество, притягивающее мелкие частицы.

Особенно много пыли остается на сгибах веток и в местах их крепления к стволу. Именно эти участки труднее всего очистить во время обычной уборки.

Проблема становится заметной перед Новым годом, когда дерево достают после нескольких месяцев хранения. При расправлении ветвей, сборке конструкции и развешивании украшений накопившиеся загрязнения могут подниматься в воздух. Наиболее чувствительны к ним люди, страдающие аллергическими заболеваниями и бронхиальной астмой.

На ветках могут скапливаться частицы микропластика

Помимо обычной домашней пыли, на искусственной ели могут присутствовать мелкие частицы пластика, в том числе микропластик. Они способны отделяться от материалов, из которых изготовлено дерево, и смешиваться с другими загрязнениями.

Во время сборки и украшения елки эти частицы могут попадать в воздух помещения. Однако само по себе их присутствие не означает, что дерево обязательно вызовет заболевание.

Искусственные ели не только собирают пыль, но и могут выделять вещества, входящие в состав пластика. Особенно это касается новых изделий, от которых исходит выраженный химический запах.

Специалисты рекомендуют регулярно очищать искусственные деревья от загрязнений и учитывать возможную реакцию организма на материалы, использованные при производстве.

Как понять, что елка вызывает аллергию

Реакция на загрязнения, накопившиеся на новогоднем дереве, может проявляться по-разному. Среди возможных симптомов врачи называют чихание, заложенность носа, насморк и слезотечение. Также могут появиться кашель, кожный зуд и высыпания.

У людей с бронхиальной астмой контакт с раздражающими веществами способен сопровождаться ухудшением дыхания.

При этом такие симптомы не позволяют самостоятельно установить их причину. Аллергическую реакцию могут провоцировать и другие вещества, присутствующие в помещении.

Особенно важно обращать внимание на ухудшение самочувствия после установки дерева или непосредственного контакта с его ветвями.

Почему на искусственной елке появляется плесень

Опасность может быть связана и с условиями хранения праздничного дерева. Если ель долго находилась в сыром помещении, на ее поверхности способна появиться плесень. Это касается деревьев, которые хранят на балконах, в подвалах или других местах с повышенной влажностью. Споры плесневых грибов могут попадать в воздух и вызывать симптомы у чувствительных людей.

Дополнительным раздражителем может стать декоративный искусственный снег, которым покрывают ветви некоторых праздничных деревьев.

Как правильно мыть искусственную елку перед Новым годом

Чтобы уменьшить количество пыли и других загрязнений стоит тщательно очищать дерево до установки. Если конструкция и инструкция производителя позволяют, искусственную ель можно промыть под душем. Вода поможет удалить загрязнения из труднодоступных мест.

Однако такой способ подходит не для всех моделей. Деревья со встроенной подсветкой и электрическими элементами нельзя мыть без соответствующего разрешения производителя.

В остальных случаях ветви рекомендуется последовательно протереть влажной тряпкой. Особое внимание следует уделить сгибам и участкам возле ствола.

После влажной уборки дерево необходимо полностью высушить. Только затем можно приступать к его установке и подключению электрических гирлянд.

Во время новогодних праздников пыль можно удалять мягкой тканью или пылесосом со специальной насадкой. Это позволит уменьшить количество загрязнений, оседающих на ветвях.

В чем хранить елку, чтобы она не собирала пыль

Не менее важен уход за деревом после окончания праздников. Можно использовать защитный тканевый чехол. В частности, подойдет воздухопроницаемый материал, например спанбонд. Он помогает уменьшить накопление пыли и не препятствует воздухообмену. Это особенно важно для предотвращения образования плесени.

Перед упаковкой необходимо убедиться, что дерево полностью сухое. Хранить его рекомендуется в месте, защищенном от сырости и загрязнений.

Специалисты также рекомендуют очищать многоразовые новогодние украшения от пыли и возможной плесени.

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