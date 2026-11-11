Газа мало: Германия рискует замерзнуть грядущей зимой
Германия рискует замерзнуть грядущей зимой
Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru
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Власти рассчитывали на поставки с Ближнего Востока, но война с Ираном перечеркнула эти планы.
Тем временем Германия рискует замерзнуть этой зимой! Газовые хранилища страны достигли исторического минимума, они заполнены всего на 61%. Это почти на 10% ниже целевого показателя.
Эксперты предупреждают: если ударят сильные морозы, перебои с газом могут начаться по всей стране. И даже дополнительные поставки от соседей и сжиженный газ через морские терминалы не смогут полностью закрыть дефицит.
Взяв курс на отказ от российских ресурсов, власти рассчитывали на поставки с Ближнего Востока. Но эти планы перечеркнула затянувшаяся война с Ираном. Цены взлетели, трейдеры летом не спешили закупать топливо в надежде на падение стоимости.
Тем временем газ в Европе уже подорожал до четырехлетнего максимума. Аналитики банка ING отметили, что рынок смиряется с мыслью, что значительную часть зимы в Северном полушарии придется пережить с небольшими поставками СПГ из Персидского залива.
Если морозы окажутся затяжными и суровыми, европейские цены на газ способны подняться еще на несколько десятков процентов.
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