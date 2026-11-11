Мария и Ольга Шукшины стоят по разным сторонам от гроба матери на похоронах

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мария и Ольга явно избегают друг друга и держатся отстраненно на похоронах.

Актрисы Мария и Ольга Шукшины расплакались на похоронах матери, народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, стоя по разным сторонам от ее гроба. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

Обе дочери явно избегают друг друга. Мария пришла вместе с сыновьями Фомой и Фокой и расположилась по одну сторону церкви, Ольга держится по другую и не разговаривает со старшей сестрой. Очевидно, что конфликт между ними, горевший при жизни матери, не угас даже в момент общего горя.

Ссора между сестрами разгорелась на фоне спора из-за семейной недвижимости. Еще в 2022 году Ольга заявила, что почти десять лет не общалась с Марией — по ее словам, причиной размолвки стал конфликт вокруг спорной квартиры матери. Младшая сестра упрекала Марию в том, что та недостаточно внимания уделяла матери и не навещала ее после перенесенного инсульта.

В последние годы Ольга стала главным человеком, который заботился о Лидии Федосеевой-Шукшиной. Она помогала актрисе восстанавливаться после болезни, занималась домашними делами и следила за ее самочувствием.

Прощание с Федосеевой-Шукшиной проходит в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке Москвы. Проститься с актрисой пришли ее коллеги, друзья и близкие, среди которых много выдающихся звезд отечественного кинематографа — среди них находится третий муж Федосеевой-Шукшиной, кинооператор и заслуженный деятель искусств РСФСР Михаил Агранович. Плачущую Ольгу поддерживает народный артист России Александр Панкратов-Черный.

Лишь в конце прощания, когда тело Лидии Федосеевой-Шукшиной повезли на кладбище, ее дочери оказались рядом друг с другом и шли за гробом за руку, пока его несли. Общее горе все же примирило их. Вместе с гробом сестры не поехали.

Проводить Шукшину в последний путь пришел народный артист России Александр Панкратов-Черный, который подставил плечо рыдающей Ольге Шукшиной, а также народная артистка РСФСР Лариса Лужина — она описала усопшую коллегу как светлого, жизнерадостного, доброжелательного и талантливого человека.

Кроме того, на церемонию пришли народная артистка РСФСР Людмила Зайцева и заслуженный деятель искусств РСФСР Михаил Агранович. Последний вспомнил, какое влияние на ее жизнь оказал второй муж, заслуженный деятель искусств РСФСР Василий Шукшин. Также на прощание прибыла заслуженная артистка России Галина Бокашевская — она в качестве трогательного жеста привезла любимые конфеты актрисы.

В беседе с 5-tv.ru она выразила надежду, что смерть матери и бабушки снова соединит ее потомков. По ее словам, возможно, что теперь они перестанут ссориться и помирятся, в том числе с пятым мужем Лидии, продюсером Бари Алибасовым.

Также на место церемонии прибыли певец Игорь Наджиев и народный художник России художник Никас Сафронов. Живописец сказал 5-tv.ru, что тоже верит в грядущее воссоединение семьи, а также в спокойный и мирный раздел наследства.

Похоронить актрису планируют на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой Василия Шукшина.

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