Закрыли кредитку, а проценты капают: как окончательно погасить долг перед банком

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Чтобы точно рассчитаться по кредитному договору, нужно выполнить несколько юридических шагов.

Когда последний платеж по кредиту внесен, задолженность погашена, а карта отправилась в дальний ящик стола, кажется, что самое сложное уже позади — можно выдохнуть и забыть о банке. Но именно здесь многие заемщики совершают ошибку, которая спустя несколько месяцев или даже год может обернуться неприятным сюрпризом. Подробнее о том, как не остаться бесконечно должным банку и распрощаться с финансовой кабалой навсегда — в материале 5-tv.ru.

Долговой «сюрприз»: как не оказаться в минусе на сотни тысяч рублей

Представьте ситуацию: человек полностью рассчитался с банком, перестал пользоваться кредиткой и решил, что на этом все. Однако проходит время и приходит уведомление: задолженность в несколько сотен рублей. Откуда она взялась, если кредит давно погашен? Оказывается, на карту все это время начислялись проценты, списывалась плата за обслуживание и действовали дополнительные услуги.

В результате сформировалась просрочка, информация о которой, увы, попадает в кредитную историю. И самое обидное, что сам человек даже не подозревал о существовании долга.

Дело в том, что погасить задолженность и закрыть кредитный счет — совершенно разные действия. Первое заемщик делает самостоятельно, а для второго необходимо отдельно обратиться в банк и пройти установленную процедуру. Пока счет остается открытым, финансовые отношения с банком продолжаются.

Карта «умерла», а счет еще работает: как полностью закрыть кредитку

Особенно внимательно нужно относиться к кредиткам. В отличие от обычного потребительского займа, здесь есть несколько нюансов, о которых многие забывают.

Например, проценты по кредитной карте могут начисляться с учетом расчетного периода. Человек видит в приложении сумму задолженности, переводит деньги и считает, что полностью расплатился, однако окончательный расчет еще не произошел — после последнего платежа могут набежать проценты за предыдущие дни пользования кредиткой.

Поэтому перед закрытием карты недостаточно просто внести сумму, которую показывает приложение — нужно запросить у банка точный размер долга именно для полного погашения с учетом всех начислений.

Есть и другая проблема — платные услуги. Даже если картой никто не пользуется, банк может продолжать списывать деньги за ее обслуживание, СМС-уведомления, страхование или другие подключенные опции. Если на счете нет собственных средств, отдельные списания в зависимости от условий договора могут сформировать новую задолженность.

Не стоит рассчитывать и на то, что все закончится автоматически после истечения срока действия пластиковой карты. Просроченная по сроку кредитка и закрытый банковский счет — не одно и то же. Карта может перестать работать, но привязанный к ней счет продолжит существовать.

Поэтому главное правило простое — если кредит больше не нужен, необходимо официально разорвать договор и закрыть счет, а не просто перестать пользоваться картой.

Чтобы спустя полгода не обнаружить неожиданный долг, лучше пройти процедуру последовательно. Разбираемся в пошаговой инструкции.

Шаг первый: Узнать точную сумму задолженности

Обратитесь в банк через мобильное приложение, по телефону горячей линии или придите в офис лично. Попросите рассчитать полную сумму для погашения кредита или кредитной карты на определенную дату.

Не ограничивайтесь цифрой, которую видите на главном экране приложения. Уточните, учтены ли все проценты, комиссии и другие обязательные платежи.

Шаг второй: Отключить платные услуги

Проверьте, подключены ли к карте СМС-информирование, страхование, подписки, дополнительные сервисы и автоматические платежи. Если они больше не нужны, попросите банк отключить их.

Важно также выяснить, нет ли незавершенных операций: покупок, возвратов средств, платежей в обработке. Они могут повлиять на окончательный расчет.

Шаг третий: Полностью погасить задолженность

Внесите рассчитанную банком сумму и дождитесь, когда платеж будет зачислен. После этого еще раз проверьте баланс. Если появились дополнительные начисления, уточните их происхождение и погасите остаток.

Шаг четвертый: Подать заявление на закрытие счета

Это один из самых важных этапов. Сообщите банку, что хотите не просто заблокировать карту, а полностью закрыть кредитный счет и прекратить действие соответствующего договора.

Обязательно уточните, каким способом в вашем случае оформляется именно закрытие счета — лично или дистанционно. После обращения сохраните подтверждение: номер заявки, электронное уведомление или экземпляр заявления с отметкой банка.

Шаг пятый: Дождаться завершения процедуры

Не стоит считать счет закрытым сразу после отправки заявления. Банку может понадобиться время, чтобы проверить незавершенные операции, возвраты платежей и отсутствие задолженности.

Сроки зависят от условий договора и внутренних процедур конкретной организации. Иногда закрытие занимает несколько дней, в других случаях — несколько недель. Пока процедура не закончена, лучше не пользоваться счетом и не совершать по нему никаких операций.

Шаг шестой: Получить документ о закрытии

Когда банк подтвердит закрытие счета, запросите справку об отсутствии задолженности и разрыве договора. В ней должны быть указаны сведения, позволяющие подтвердить, что все ваши обязательства перед банком выполнены.

Именно этот документ поможет, если через какое-то время у банка возникнут вопросы, или он по ошибке сообщит о новом долге. Справки и чеки лучше хранить несколько лет, так как история операций в мобильном приложении может оказаться недоступна.

Бюрократический фактор: почему закрытый счет остается в кредитной истории



Даже после завершения всех процедур не помешает проверить свою кредитную историю. Иногда сведения о погашении и закрытии счета обновляются не сразу или передаются с ошибками.

По закону № 218-ФЗ «О кредитных историях» кредитор должен передать информацию в бюро кредитных историй не позднее окончания второго рабочего дня после закрытия счета.

Получить кредитную историю можно бесплатно два раза в календарный год в каждом бюро, где она хранится. Сначала нужно выяснить, в каких бюро находятся ваши сведения. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или Центральный каталог кредитных историй Банка России. Затем запросите подробный отчет.

Если в документе закрытый кредит по-прежнему отображается как действующий или числится задолженность, которой на самом деле нет, не нужно мириться с этим — обратитесь в банк с письменным заявлением и попросите проверить сведения. Приложите справку о закрытии счета, подтверждения платежей и другие документы, которые доказывают отсутствие долга.

Можно также отправить заявление непосредственно в Бюро кредитных историй. Оно проверит спорные сведения и даст ответ в установленный законом срок. Как сообщает сайт Банка России, на рассмотрение такого обращения отводится срок до 20 рабочих дней. Если же банк не исправляет ошибку или отказывается разбираться в ситуации, можно обратиться с жалобой в интернет-приемную регулятора.

У некоторых клиентов возникает вполне понятное стремление стереть свои личные данные из истории отношений с банком. Логика понятна — если кредит погашен и счет закрыт, организации больше незачем хранить паспортные сведения, телефон, адрес и отчеты об операциях по кредитке.

Однако тут есть важный нюанс — отзыв согласия на обработку персональных данных не означает, что финансовая организация обязана полностью стереть информацию о бывшем заемщике. Федеральный закон № 115-ФЗ предусматривает хранение определенных документов и сведений не менее пяти лет после прекращения отношений с клиентом.

Зато вы вправе отказаться от использования своих данных для рекламных предложений. Например, можно потребовать прекратить рекламные звонки, рассылки с предложениями новых кредитов и сообщений о специальных акциях. Для этого нужно направить в банк соответствующее заявление.

Самозапрет на кредиты: дополнительная защита от новых долгов



После того, как с кредиткой будет покончено, можно подумать о дополнительных мерах финансовой безопасности. С 1 марта 2025 года россияне получили возможность устанавливать самозапрет на оформление потребительских кредитов и займов. Сделать это можно бесплатно через «Госуслуги», а с 1 сентября 2025 года соответствующая опция появилась и в МФЦ.

Механизм позволяет самостоятельно выбрать, какие ограничения установить. Например, можно запретить оформление кредитов в банках и микрофинансовых организациях, полностью ограничить дистанционное получение займов или установить запрет только на отдельные способы оформления. Если человек установил самозапрет, а банк или микрофинансовая организация, несмотря на действующее ограничение, выдали ему кредит, кредитор не сможет требовать исполнения обязательств по такому договору — и никаких звонков коллекторров.

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