Боня не смогла взойти на одну из самых сложных вершин Гималаев

Фото, видео: Instagram*/ victoriabonya; 5-tv.ru

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Ранее телеведущая вовсе не понимала, что заставляет людей идти в горы.

Блогер и телеведущая Виктория Боня не покорила одну из самых сложных вершин Гималайских гор — Ама-Даблам. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Значит, не сейчас

Виктория опубликовала видео, на котором был запечатлен небольшой фрагмент восхождения. На кадрах видно, как Боня поднимается по практически отвесной скале: на ее спине висит рюкзак со снаряжением, глаза скрывают специальные солнцезащитные очки, на ботинки надеты альпинистские «кошки», а на поясе закреплены специальные карабины, которыми она цепляется за протянутые вдоль скалы тросы.

«Последние новости. Я не взошла на Ама Даблам», — написала знаменитость.

Она добавила, что всеми подробностями случившегося поделится с поклонниками позднее, после того, как отдохнет.

Подписчики Бони поддержали блогера в ленте комментариев под постом.

«Вика, вы победительница, несмотря ни на что»;

«Это ничего не меняет. Не сейчас, значит. А ты лучшая!»;

«Виктория, вершины никуда не уходят. Иногда настоящая победа — не покорить гору, а вовремя принять мудрое решение. Горы проверяют не только силу человека, но и его способность уважать обстоятельства. Берегите себя!» — писали интернет-пользователи.

Сложный маршрут

Гора Ама-Даблам находится в Непале, в регионе Кхумбу, на территории национального парка Сагарматха. Высота вершины составляет 6812 метров. Восхождение на нее считается одним из самых опасных в Гималаях. По альпинистской классификации горе присвоена категория сложности TD (очень трудная). Все из-за отвесных скал, узких гребней и ледовых участков. Прохождение подобного маршрута требует серьезной предварительной подготовки и опыта высотных восхождений.

Известно, что во время подъема группа Бони столкнулась с плохими погодными условиями, которые изменились под действием циклона. Поэтому им пришлось остановить восхождение. Непогоду альпинисты пережидали в одном из высотных лагерей.

Судя по всему, во время этого перерыва и было принято решение о возвращении вниз.

«Горы позвали»

Для блогера это не первое восхождение на знаменитые горные вершины нашей планеты. Боня увлекается альпинизмом уже несколько лет. Как в интервью изданию «ПСЖР» говорила сама знаменитость, долгое время она не понимала почему люди занимаются чем-то подобным, пока однажды ее саму не «позвали горы».

«Читая сейчас под своими постами комментарии людей в духе «с жиру бесится» или «вот ей делать нечего», вспоминаю себя где-то десять лет назад. Я точно так же говорила: «Каким надо быть идиотом, чтобы за свои деньги так страдать, спать в палатках, месяц жить без комфорта?» — признавалась телеведущая.

Первые подъемы она начала совершать в 2022 году. Дебют произошел на горе Манаслу (8 163 метров) в Гималаях. Правда, вершины достичь ей так и не удалось. Из-за плохих погодных условий экспедицию остановили на высоте 6 750 метров.

Первой покоренной Боней вершиной стала гора Монблан-дю-Такюль в Альпах. Ее высота 4 248 метров.

На гору Ама-Даблам, восхождение на которую в этот раз было прервано, она уже поднималась в 2024 году. Тогда с ее вершины она увидела Эверест и решила обязательно взойти и на него.

Своей цели, оказаться на пике самой высокой горы в мире, она достигла в мае 2025 года.

«Восхождение длилось чуть больше месяца. Сначала я неделю шла до базового лагеря, а на второй день там заболела <…> меня отправили на неделю лечиться в столицу Непала Катманду, а затем я вернулась к восхождению с новыми силами», — вспоминала Боня.

В итоге Эверест знаменитость все же покорила. Правда, потратила она на это почти 13 миллионов рублей. И это без учета перелета и снаряжения.

Ранее Виктория Боня оказалась в больнице после экспедиции к горе Кайлас в Китае. Тогда она не восходила на вершину, а совершала паломнический обход. Блогер, по ее признанию, пренебрегла собственными правилами: заранее серьезно готовиться к походам и перед экспедициями обращается за медицинской помощью. В итоге уже после того, как знаменитость покинула Китай и прилетела в ОАЭ, она почувствовала недомогание и была вынуждена пойти к врачу.

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