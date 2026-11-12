Священные кошки жили в мучениях? Ученые раскрыли темную тайну Древнего Египта

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Принято считать, что этих животных окружали особой заботой. Но археологические находки рисуют куда более мрачную картину.

Священные кошки Древнего Египта могли жить в тесноте, страдать от болезней и получать тяжелые травмы еще до того, как их превращали в ритуальные мумии. К такому выводу пришли ученые, изучившие 131 кошачий череп из музейной коллекции Вены. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science.

Более чем у половины животных обнаружили признаки заболеваний или повреждений костей. Некоторые травмы свидетельствовали о возможных ударах острыми и тупыми предметами. При этом часть ран успела зажить еще при жизни кошек.

Находки заставили исследователей пересмотреть представления об условиях содержания животных, предназначенных для религиозных обрядов.

Зооархеолог Королевского бельгийского института естественных наук Беа Де Купере призналась, что ученых особенно удивило большое количество травм и заболеваний.

«Больше всего нас поразила высокая доля травм и признаков заболеваний, что позволяет предположить, что эти кошки жили в плохих условиях», — рассказала исследовательница.

По ее словам, подобного состояния сложно было ожидать от животных, которых готовили для изготовления священных мумий.

Забытые черепа раскрыли тайну древнего кладбища

Необычная коллекция хранилась в Музее естествознания Вены с XIX века. Долгое время останки практически не привлекали внимания исследователей.

Ученые изучили старую переписку из музейных архивов и предположили, что черепа доставили из Бени-Хасана — крупного древнеегипетского кладбища животных в долине Нила.

Коллекция насчитывает 131 череп и считается крупнейшим известным музейным собранием подобных останков с документально подтвержденным происхождением.

При этом остальные части скелетов не сохранились. Исследователи предполагают, что их могли выбросить еще в XIX веке.

В то время мумии нередко разворачивали ради изучения содержимого. Кроме того, мумифицированные останки животных измельчали для медицинских целей, использовали как удобрение или топливо.

Профессор Левенского католического университета Вим Ван Нир объяснил, что исследователей того времени интересовали прежде всего черепа. Поэтому остальные кости могли просто не сохранить.

Следы ударов, укусов и инфекций

Специалисты измерили каждый череп и изучили повреждения, сохранившиеся на костях. У многих животных отсутствовали зубы. Также встречались признаки заболеваний десен и углубления на костях, которые могли возникнуть вследствие инфекций.

На некоторых черепах обнаружили следы укусов. Ученые предполагают, что кошки могли получать такие травмы во время драк. Исследователям даже удалось сопоставить следы заживших укусов на черепе домашней кошки с размерами клыков камышового кота.

Другие повреждения указывали на возможное применение оружия. Среди них были следы ударов острыми предметами и тупыми орудиями, например палками.

Некоторые травмы могли стать смертельными. Однако исследователи обнаружили и зажившие повреждения. Это означает, что отдельные животные пережили травмирующие события.

Ван Нир предположил, что попытки поймать и умертвить кошек для последующей мумификации не всегда проходили успешно. Некоторым животным, возможно, удавалось вырваться и выжить.

Когда жили кошки, которых приносили в жертву

Чтобы установить возраст останков, ученые провели радиоуглеродный анализ девяти черепов. Выяснилось, что восемь животных умерли между 380 и 40 годами до нашей эры. Этот период охватывает конец Позднего периода истории Египта и время правления династии Птолемеев.

Однако один череп оказался значительно старше. Его отнесли к Третьему переходному периоду.

Исследователи допустили, что кошек в Бени-Хасане могли мумифицировать намного раньше, чем свидетельствуют письменные источники.

Есть и другое объяснение. Более древний череп мог происходить не из Бени-Хасана, а из Бубастиса — старейшего известного кошачьего кладбища Египта.

Диких кошек ловили специально для мумификации

Большинство изученных останков принадлежало домашним кошкам. Но среди 131 черепа ученые выявили как минимум семь, принадлежавших камышовым котам. Это более крупные дикие представители семейства кошачьих. Исследователи установили, что их специально отлавливали для последующего изготовления ритуальных мумий.

Химический анализ костей позволил узнать некоторые подробности жизни животных. Домашние кошки, вероятно, рождались и росли рядом с людьми. Диких камышовых котов ловили в молодом возрасте, после чего содержали вместе с остальными животными.

По мнению ученых, большое количество кошек на ограниченной территории могло приводить к конфликтам, стрессу и распространению инфекций. Это объясняет, почему на некоторых черепах сохранились следы укусов и признаки заболеваний.

Однако исследователи пока не установили, как именно содержали животных. Неизвестно, могли ли они свободно передвигаться или постоянно находились в специальных загонах. Для ответа на эти вопросы одних костных останков недостаточно.

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