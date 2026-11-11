Яна Чурикова застряла в самолете посреди казахстанской степи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/ Яна_Чу/ yana_churikova; 5-tv.ru

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Телеведущая летела из Бахрейна в Москву, но неожиданно оказалась в Актобе. Пассажиров не выпускают из салона, а к лайнеру уже прибыл топливозаправщик.

Самолет, на борту которого находилась телеведущая Яна Чурикова, совершил незапланированную посадку в Казахстане по пути из Бахрейна в Москву. Причиной, по словам знаменитости, стало закрытие воздушного пространства. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

В опубликованном видеосообщении Чурикова призналась, что оказаться в Казахстане совершенно не планировала. Вместе с остальными пассажирами она теперь ожидает продолжения полета в аэропорту Актобе.

«Ваш специальный корреспондент передает из Казахстана, хотя я совершенно не планировала здесь оказаться, как и все остальные пассажиры рейса. Манама — это столица Бахрейна. Москва. Самолет экстренно посадили из-за того, что небо закрыто», — рассказала телеведущая.

По словам артистки, пассажиров пока не выпускают из самолета. Поэтому даже неожиданную остановку в Казахстане им не удастся превратить в небольшое путешествие.

«Вот мы стоим посреди степи. Но нашим планам, например, отведать бешбармака тоже не суждено было сбыться, потому что из самолета нас не выпускают», — пошутила Чурикова.

Телеведущая также показала обстановку возле лайнера. В какой-то момент к воздушному судну подъехал топливозаправщик. Кроме того, по словам Чуриковой, в аэропорту оказались еще несколько крупных самолетов, которые также совершили незапланированную посадку.

«Кроме нашего борта, тут посадили еще несколько крупных лайнеров. Так что здесь сегодня движуха. Актобе зажигает», — добавила она.

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