«Моральное дно»: друг Соседова обрушился на Малахова после видео гибели критика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Артем Тихомиров возмутился публикацией последних секунд жизни журналиста и напомнил, что его мать не верит в убийство сына.

Близкий друг Сергея Соседова Артем Тихомиров в социальных сетях резко отреагировал на показ записи с камер наблюдения в программе Андрея Малахова. Он назвал публикацию последних секунд жизни музыкального критика неуважением к его памяти и обвинил создателей шоу в попытке привлечь внимание аудитории к трагедии.

«Публикация <…> момента падения, а по сути смерти Сергея, — пробила моральное дно! Это неуважение создателей программы к памяти Сергея Васильевича», — возмутился Тихомиров, который после гибели Соседова ведет его официальный аккаунт в Instagram*.

Но больше всего его задело то, что вокруг гибели критика стали появляться версии о возможном преступлении. Друг журналиста напомнил, что его 90-летняя мать Антонина Петровна не считает смерть сына результатом чьего-то вмешательства. Она убеждена, что произошла бытовая трагедия, а сам критик мог потерять сознание перед падением.

«Несчастный случай превращают в фарс ради рейтингов программы. Мать Сергея отвергла предположения об убийстве. Она считает, что сын погиб в результате бытовой трагедии, а распространение иных версий связано лишь с желанием привлечь внимание аудитории», — заявил Артем.

Причиной новой волны обсуждений стало полное видео с камер наблюдения гостиницы в Нерюнгри. Редакторы программы Андрея Малахова нашли запись и показали ее в эфире федерального канала. На кадрах запечатлены последние минуты жизни 58-летнего Сергея Соседова.

Музыкальный критик медленно поднимается по лестнице, держась за перила. Он словно с трудом переставляет ноги, на некоторое время останавливается, а затем продолжает движение. Вскоре Соседов падает спиной назад и сильно ударяется головой. Именно эта лестница стала местом трагедии 23 сентября.

После просмотра кадров Малахов обратил внимание на странное поведение критика перед падением. Телеведущий допустил, что Соседову могли что-то распылить в лицо.

В студии находилась певица Азиза, близкая подруга Соседова. Увиденное настолько ее потрясло, что она схватилась за голову.

Однако новая запись вызвала вопросы не только из-за поведения критика. Организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» Виктор Беззубов, который ранее уже видел видео происшествия, заявил, что показанные Малаховым кадры ему незнакомы. По его словам, прежняя запись была сделана с другого ракурса.

Беззубова смутило и время, указанное на видео. Он рассказал, что выбежал из номера в 16:15, когда Соседов уже лежал на полу. На новых кадрах отображалось 15:30.

Отдельное внимание в студии уделили походке Соседова. Судебно-медицинский эксперт Виктор Козылбаев заметил, что критик передвигался с большим трудом, несколько раз останавливался и не сразу продолжал путь. Специалист сравнил его состояние с возможным воздействием ядовитого вещества.

«Сергей еле ноги волочит, будто под воздействиями яда находится. Он идет, останавливается. И дальше не идет. Почему? Вдруг кого-то увидел», — рассуждал Козылбаев.

Эксперт также вернулся к версии о возможном толчке. По его словам, если человека толкают в область головы или верхней части туловища, перед падением может появиться ускорение движения. Однако на опубликованной записи он такого момента не заметил.

Позже Козылбаев предложил провести эксгумацию тела Соседова и повторное судебно-химическое исследование. По его мнению, это помогло бы проверить, были ли в организме критика опасные вещества. При этом эксперт усомнился в объективности первичной экспертизы и предположил, что на проводивших ее специалистов могли оказать влияние.

Свою версию гибели Соседова ранее предложил и продюсер Сергей Дворцов в беседе с 5-tv.ru. Он допустил магическое воздействие и назвал его «порчей на смерть».

Бастрыкин запросил доклад, мэр Нерюнгри ответил на обвинения

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства в Якутии представить доклад о расследовании смерти Соседова.

В Следственном комитете сообщили, что участники программы поставили под сомнение выводы следствия, обратили внимание на расхождения между ранее озвученной версией и видеозаписью, а также на другие обстоятельства произошедшего.

После выхода передачи высказался и мэр Нерюнгри Илья Гудошник. Он заявил, что после эфира к нему возникли вопросы со стороны правоохранительных органов, и резко раскритиковал подачу событий в программе Малахова. По словам главы города, местный депутат воспользовался трагедией, чтобы свести счеты с конкурентами и втянуть в конфликт его самого.

Гудошник возмутился тем, что на федеральном канале его фактически представили отравителем и убийцей. Он назвал подобные обвинения позором и заявил, что считает подачу материала непрофессиональной.

Между тем родственники Соседова пытались получить записи с камер наблюдения еще до появления полной версии видео в эфире. Семья надеялась восстановить обстоятельства последних часов жизни критика. Его племянник Олег Казанцев даже отправился в Якутию вместе со съемочной группой Малахова.

Согласно медицинскому заключению, обнародованному в программе Малахова, причиной смерти стали перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. В документе указано, что травмы Соседов получил при падении на лестнице.

После гибели журналиста актер и продюсер Леонид Дзюник, который близко знал Соседова, заявил, что перед смертью тому поступали угрозы. По словам Дзюника, неизвестные требовали от критика «закрыть рот» и предупреждали о последствиях в случае отказа. Продюсер связывал это с публичными высказываниями Соседова об артистах, покинувших Россию, в том числе об Алле Пугачевой. После ее отъезда критик не раз говорил, что разочаровался в певице и обвинял ее в неуважении к стране, которая сделала ее популярной.

После обращений близких Следственный комитет возбудил уголовное дело, а Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Сергея Соседова похоронили 30 сентября на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

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