Пьян или болен? Пригожин вступился за Киркорова после провала в Тюмени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Многие уверены, что странное поведение певца во время выступления было вызвано опьянением, а не плохим самочувствием.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин счел правдоподобной версию о том, что концерт народного артиста России Филиппа Киркорова в Тюмени провалился из-за проблем со здоровьем. Об этом он рассказал изданию «МК».

Еле стоял на ногах

Концерт, который певец дал в Тюмени 9 ноября, вызвал много споров, как среди присутствующих в зале зрителей, так и в сети, куда попали кадры выступления. На сцене, по словам очевидцев, Киркоров еле стоял на ногах, мало двигался, а в какой-то момент и вовсе сел на стул. С исполнением тоже было не все в порядке: некоторые фрагменты песен пропивались невнятно, а в нескольких композициях он и вовсе не допевал куплеты.

Подобное просто не могло остаться незамеченным. Тем более что часть зрителей оказались таким выступлением разочарованы и собрались вернуть деньги, которые они потратили на билеты.

«Концертом это, конечно, назвать очень сложно. Я впервые, наверное, хотела, чтобы концерт поскорее закончился, так как было страшно, что он просто упадет на сцене», — поделилась одна из зрительниц.

После того как «король российской поп-музыки» закончил выступать, он честно признался, что шоу, представленное в тот день на суд зрителям, оказалось далеким от идеала.

«Сегодня мне пришлось выйти на сцену с высокой температурой. И я не стану скрывать: каждый номер давался непросто. Возможно, завтра я пожалею о своем решении не отменять концерт сегодня, но я просто не мог поступить иначе. Меня так воспитали, так научили родители: „Лопни, но держи фасон!“. Признаюсь, фасон трещал по швам», — признался певец.

Однако словам артиста о плохом самочувствии поверили не все. Некоторые пришли к выводу, что на сцену музыкант вышел в нетрезвом состоянии.

Коллеги вступились

Эти слухи поспешил развеять Иосиф Пригожин, который давно и близко знаком с Киркоровым.

«Честно говоря, я его ни разу пьяным в своей жизни не видел. Сколько раз мы бывали в гостях у Филиппа, и у него никогда не было желания выпить. Мы знакомы с 1989 года, и я ни разу даже не видел, чтобы он выпивал, не помню такого», — рассказал продюсер.

Он добавил, что в работе артистов случается всякое, и они, как и все люди, могут заболеть. Например, его жена, народная артистка России Валерия, тоже однажды на концерте в Екатеринбурге была вынуждена выходить на сцену с температурой 39 градусов.

Пригожин отметил, что у исполнителей в такой ситуации не большой выбор: отменять концерт, переносить его или все-таки выйти на сцену. Многие выбирают выступление, несмотря на плохое самочувствие.

«Переносить или отменять — это дорого, потому что если будут переносить, это значит дополнительная реклама, дополнительная аренда, дополнительные расходы. <…> Я думаю, что, конечно же, Филипп, наверное, был с температурой. А в таком состоянии, знаете, бывает сильная слабость. И я знаю, что артисты до последнего бьются просто за то, чтобы выйти на сцену, если хватает сил», — добавил Пригожин.

Поддержали Киркорова и другие коллеги по шоу-бизнесу. Например, певица Слава в свих социальных сетях заметила, что в подобной ситуации исполнитель в любом случае подвергся бы критики.

«Человек болел, человек вышел на сцену, несмотря ни на что. Я по себе знаю, как это сложно и тяжело, когда у тебя огромнейший тур. <…> Самое интересное, что, если бы ему плохо было, он мог бы отменить концерт, да, и его тогда бы тоже осудили. А судьи кто, как говорится?» — вопрошала знаменитость.

Также за «поп-короля» вступился и певец Александр Шоуа. Комментируя ситуацию корреспонденту 5-tv.ru, он призвал людей не обращать внимание на таких «диванных критиков». А артист в сложившихся обстоятельствах поступил, по его мнению, честно: не стал отменять выступление и объяснил всю ситуацию поклонникам.

Могут быть последствия

Однако продюсер Сергей Дворцов обвинил в скандале команду Киркорова, подчеркнув, что именно она недоглядела и выпустила музыканта на сцену в таком состоянии.

«Ему я могу только сказать одно и посоветовать на будущее: какие-то моменты лучше переносить или же отменять хотя бы на пару часов», — сказал Дворцов.

Он также предположил, что подобный инцидент может негативно отразиться на концертной деятельности певца. Некоторые организаторы выступлений даже, возможно, внесут Киркорова в так называемые «черные списки».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.