«На камень, ножницы еще не скидывались?»: Захарова высмеяла страны ЕС

Захарова иронично отреагировала на отказ Фредериксен от переговоров с РФ

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Премьер Дании Метте Фредериксен отказалась лично представлять Европу в диалоге с Россией, заявив, что ведущую роль должны играть институты ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен представлять Европу на переговорах с Россией. В своем Telegram-канале дипломат предложила европейским политикам определиться с кандидатом с помощью известной детской игры.

«На „камень, ножницы“ еще не скидывались?» — написала Захарова.

Так представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала публикацию СМИ о нежелании Фредериксен лично участвовать в переговорах от имени европейских стран. Накануне датскому премьеру задали вопрос о том, кто должен представлять Европу в диалоге с Москвой по украинскому урегулированию. Фредериксен ответила, что этот вопрос еще предстоит обсудить.

Когда журналисты уточнили, готова ли она сама взять на себя такую роль, глава правительства ответила отрицательно. По ее мнению, центральное место в переговорном процессе должны занимать европейские институты. При этом вопрос о том, кто именно получит полномочия говорить от имени ЕС, остается открытым.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони также призвала европейские страны определить единого переговорщика и согласовать его полномочия. Она выразила обеспокоенность тем, что участие множества представителей в разных дипломатических форматах может ослаблять позиции Евросоюза.

Президент Литвы Гитанас Науседа, в свою очередь, предложил сначала согласовать критерии выбора такого представителя.

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