Когда таблетки не помогают: врач назвал способы вернуть эрекцию

Врач Неменов: вернуть эрекцию можно с помощью вакуумных устройств и инъекций

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

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В арсенале урологов есть методы, которые позволяют добиться необходимого эффекта даже при устойчивых нарушениях.

Если медикаментозная терапия эректильной дисфункции не дает достаточного результата, врачи могут использовать другие методы. В их числе вакуумные устройства, инъекции препаратов непосредственно в половой член, а при тяжелой и устойчивой форме заболевания — установка фаллопротеза. Об этом Газета.ру рассказал врач-уролог, ассистент кафедры урологии и андрологии им. Лопаткина Пироговского Университета, онколог Александр Неменов.

Один из вариантов — медицинское вакуумное устройство. Оно представляет собой прозрачную колбу, которую помещают на половой член. После откачивания воздуха внутри создается разница давления, благодаря чему усиливается приток крови к пещеристым телам.

За счет этого половой член увеличивается в объеме и становится твердым. Чтобы сохранить эрекцию, у основания обычно устанавливают специальное эластичное кольцо, которое ограничивает отток крови.

При этом использовать его непрерывно нельзя: кольцо необходимо снять не позднее чем через 30 минут. При нарушениях свертываемости крови и приеме препаратов, разжижающих кровь, такой способ обычно не применяют.

Другой вариант лечения — интракавернозная терапия. В этом случае вазоактивный препарат вводят непосредственно в кавернозное тело. Лекарство усиливает приток крови и помогает уменьшить ее венозный отток, благодаря чему эрекция сохраняется дольше.

По словам Неменова, первые процедуры и подбор необходимой дозировки должны проходить под контролем врача. Самостоятельно делать инъекции можно только после того, как специалист обучит пациента технике и определит минимальную эффективную дозу.

При таком лечении также необходимы регулярные осмотры. Метод может применяться при разных формах эректильной дисфункции, включая нейрогенную, сосудистую, психогенную и смешанную, а также в случаях, когда медикаментозная терапия оказывается недостаточно эффективной.

Если другие методы не помогают при тяжелой и устойчивой эректильной дисфункции, врач может рассмотреть фаллопротезирование. Одним из наиболее функциональных вариантов специалист назвал трехкомпонентный надувной фаллопротез. Система состоит из цилиндров, резервуара и помпы. Цилиндры устанавливаются в половой член, резервуар размещается в области живота, а помпа — в мошонке.

При нажатии на помпу жидкость перемещается из резервуара в цилиндры, благодаря чему возникает необходимая твердость. После полового контакта мужчина нажимает на специальный клапан, жидкость возвращается обратно в резервуар, и половой член снова становится мягким.

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