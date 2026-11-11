Распродажи наступают: как не нарваться на мошенников в «черную пятницу»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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За красивыми ценниками скрывается немало ловушек

Сегодня, в Международный день шопинга, стартует ноябрьский марафон скидок. Покупатели по всему миру начинают охоту за выгодой в преддверии главной распродажи года — «черной пятницы». Нередко праздничный ажиотаж доходит до крайностей. И здесь главное — не терять голову.

Вот так люди в прямом смысле кидались на скидки годом ранее. А в этом к распродажам уже подготовились онлайн-мошенники.

Аферисты подделывают сайты магазинов, пишут о фейковых доставках и розыгрышах, предлагают «сказочные» скидки. Но за красивыми ценниками скрывается немало ловушек. Количество писем со спамом и фишингом в России выросло на 5% с начала ноября.

Чтобы не остаться без денег, не переходите по сомнительным ссылкам. Не игнорируйте предупреждения о спаме. И не верьте слишком выгодным предложениям. Даже если сообщение пришло якобы от знакомого аккаунта.

Особо опасны в дни распродаж сообщения от служб доставки и банков, убеждающие человека срочно подтвердить платеж или отплатить комиссию. Даже если сумма небольшая, делать этого нельзя, все из-за той же опасности передать данные карты преступникам.

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