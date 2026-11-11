«Одержим сексом»: Дастин Хоффман сделал скандальное признание в 89 лет

Фото: © Getty Images/ Cindy Ord / Staff

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Брак длиной почти в полвека не заставил актера отказаться от любви к флирту и двусмысленным шуткам.

Американский актер Дастин Хоффман признался, что одержим сексом и на протяжении жизни мог заставлять женщин чувствовать себя некомфортно. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на мемуары артиста «Посмотрите на меня».

В книге 89-летний обладатель двух премий «Оскар» впервые подробно прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах, которые прозвучали в его адрес во время движения #MeToo. Это глобальное общественное движение, направленное против сексуального насилия и домогательств.

Хоффман не исключил, что некоторые его поступки могли задевать окружающих. Особенно это касается событий 40-летней давности, когда актер находился на пике популярности.

«Я уверен, что это правда, что в моей жизни, особенно сорок лет назад, я заставил некоторых женщин чувствовать себя некомфортно. Но „неудобно“ — это субъективное эмоциональное состояние», — написал артист.

Он объяснил, что люди могут по-разному воспринимать одни и те же слова или шутки. Поведение, которое один человек считает оскорбительным, другому может показаться смешным.

При этом актер подчеркнул, что никогда не заставлял кого-либо вступать с ним в сексуальные отношения против воли.

«Я люблю грязные шутки»

Хоффман признался, что всегда отличался непристойным чувством юмора. По его словам, шутки на сексуальные темы были частью его характера на протяжении многих лет. Артист даже усомнился в правильности самого выражения «грязные шутки», когда речь идет о сексе.

«Я на свободе. Я люблю так называемые грязные шутки», — написал он.

Однако актер считает принципиально важным различать непристойный юмор и сексуальное принуждение.

«Это не то же самое, что оказывать давление на кого-то, чтобы он сделал то, что они не хотели делать», — подчеркнул Хоффман.

По его словам, он не сразу осознал, что привычная манера общения может восприниматься окружающими иначе, чем он предполагал. Особенно это касалось женщин, которые не знали его лично и могли иначе оценивать флирт или двусмысленные высказывания.

Шесть женщин обвинили Хоффмана в неподобающем поведении

Обвинения в адрес актера получили широкую огласку в 2017 году на фоне движения #MeToo. Шесть женщин рассказали о предполагаемых эпизодах сексуальных домогательств и других нарушениях личных границ. Некоторые из обвинений относились к событиям, произошедшим десятилетия назад.

Одной из первых публично выступила Анна Грэм-Хантер. В 1985 году она работала помощницей продюсера на съемках фильма «Смерть коммивояжера». Тогда девушке было всего 17 лет, а Хоффману — больше 40.

Грэм-Хантер утверждала, что актер позволял себе сексуальные комментарии, приставания и прикосновения без ее согласия. Она также рассказала об эпизоде, произошедшем в гримерке артиста. Когда девушка пришла узнать, что он хочет на завтрак, Хоффман, по ее словам, произнес непристойную фразу сексуального характера. Окружающие рассмеялись, а сама девушка испытала унижение.

«Я ушла, безмолвная. Потом я пошла в ванную и заплакала», — вспоминала Грэм-Хантер.

После публикации обвинений Хоффман принес извинения.

«Я испытываю огромное уважение к женщинам и чувствую себя ужасно, что все, что я мог сделать, могло поставить ее в неудобную ситуацию. Прошу прощения. Это не отражает того, кто я есть», — заявил актер в 2017 году.

Звал в отель?

Еще одна женщина, сценарист и драматург Венди Рисс Гациунис, обвинила Хоффмана в неподобающем поведении во время деловых встреч. По ее словам, знакомство состоялось в 1991 году, когда ей было около 20 лет, а актеру — 53 года.

Они обсуждали возможность экранизации ее пьесы «Темная цель». Первая встреча прошла в рабочей обстановке, однако на второй, как утверждала сценаристка, поведение артиста резко изменилось. Хоффман спросил, была ли она когда-нибудь близка с мужчиной старше 40 лет. Затем он предложил ей отправиться вместе с ним в соседний отель.

Гациунис утверждала, что пыталась вернуть разговор к обсуждению сценария, но актер продолжал проявлять к ней личный интерес. После ее отказа проект экранизации, по словам женщины, не получил продолжения. Сценарист Мюррей Шисгал, присутствовавший на встречах, в 2017 году заявил, что не помнит описанных ею событий.

Что думает жена Хоффмана

Отдельную часть мемуаров актер посвятил отношениям с супругой Лизой Готтсеген, с которой состоит в браке более 46 лет. Хоффман рассказал, что жена хорошо знает его характер, включая любовь к флирту, непристойным шуткам и постоянному вниманию.

По словам артиста, она полюбила мужчину, который «одержим сексом и всегда ищет внимания». При этом Хоффман признал, что далеко не все женщины могли воспринимать его поведение так же, как супруга.

«Мне потребовалось неловко много времени, чтобы понять, что если я флиртую или мои шутки были слишком грязными, люди, которые не были моей женой, могли подумать, что я был неуместным», — написал актер.

Он подчеркнул, что сам никогда не считал подобное поведение опасным. Однако теперь допускает, что незнакомые с ним люди могли испытывать совершенно другие чувства.

Что Хоффман думает о движении #MeToo

Несмотря на обвинения, артист заявил, что изначально положительно воспринял появление движения #MeToo. Хоффман объяснил, что осознавал масштаб проблем, с которыми женщины сталкивались в киноиндустрии.

«К тому времени я понял, что многие женщины слишком долго мирились со слишком многим в моей отрасли», — написал он.

Однако актер признался, что не ожидал услышать обвинения в собственный адрес. Хоффман продолжает отрицать обвинения и утверждает, что никогда не пытался получить от другого человека то, на что тот не давал согласия.

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