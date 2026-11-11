Помочь санитарам леса: как в Крыму возрождают популяцию грифов

Фото, видео: Мальгавко Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Численность этих хищных птиц сокращается с каждым годом, а ведь они защищают других обитателей леса от инфекций.

В Крыму взяты под опеку одни из главных санитаров дикой природы — грифы и сипы. Они защищают других обитателей леса от инфекций. Но сейчас в горах не хватает корма, гнезда разоряют, а сами птицы гибнут в капканах и при столкновении с линиями электропередачи. Чтобы сохранить редких крылатых санитаров, специалисты открывают пункты спасения. Как это выглядит — увидел корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

Замороженные тридцатикилограммовые брикеты раскладывают в шахматном порядке на подготовленных площадках. После разведки парой птиц на обед прилетает вся стая.

Систематически подкармливать пернатых лесники начали сразу после возвращения Крыма в Россию. При Украине эти виды практически исчезли, а сейчас в горах полуострова обитает больше 150 птиц.

«Период гнездования — необходимо выкармливать птенцов, и чтобы птенец поднялся на крыло, ему нужно большое количество пищи. Эти подкормки поддерживают, и мы видим, что они эффективны», — сказал старший преподаватель факультета географии геоэкологии и туризма КФУ имени В. И. Вернадского Григорий Прокопов.

Огромные птицы с размахом крыльев около двух с половиной метров, символы горного Крыма. Кроме своей красоты и грациозности они важное звено экосистемы, настоящие санитары леса. Пищеварительная система этих птиц нейтрализует яды, и они могут легко съесть мясо, которое пролежало под открытым небом две недели.

«Инфекции, болезни — если падаль не съест гриф или сип, то заразиться может другой зверь», — сказал заместитель директора Крымского лесоохотничьего хозяйства Дмитрий Каширин.

Помогают поддерживать популяцию редких пернатых в Крыму в центре реабилитации хищных птиц. Люди привозят сюда больных и травмированных крылатых.

— Этот молодой белоголовый сип был найден еле живым. В центре реабилитации хищных птиц его вылечили, аппетит отличный, но летать птица пока не может.

Сипа лечат уже больше месяца, при помощи антибиотиков, антипаразитарных и противогрибковых препаратов. Цель — вернуть птицу в родную среду обитания.

«Думаю, окрепнет, начнет перелетать здесь, и вполне возможно, способна будет жить в природе. Буквально в семи километрах отсюда на скалах есть колония таких белоголовых сипов», — сказал директор центра реабилитации хищных птиц Олег Светлицкий.

В центре хищных птиц их не только лечат, но и разводят. Здесь живут краснокнижные конюки-курганники, орланы-белохвосты, соколы-балобаны, сапсаны и другие редкие виды. Их численность в Крыму да и по всей стране сокращается с каждым годом. Основная причина — человеческий фактор, люди слишком активно вторгаются в среду обитания птиц, в первую очередь это касается хозяйственной и туристической деятельности.

«Прокладка новых маршрутов троп ведет к нарушению гнездовых участков. Интенсивное освоение степной части, даже распашка неудобий, залежей приводит к тому, что эти птицы остаются без необходимых местообитаний», — сказал Григорий Прокопов.

Один из вариантов восстановления численности редких пернатых, например соколов, — выращивание в неволе с последующим выпуском в дикую природу. Но для этого нужно финансирование. Специалисты говорят, если не обратить внимание на резкое уменьшение популяции нескольких видов, то скоро увидеть этих птиц можно будет только на архивных видеозаписях и фотографиях.

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