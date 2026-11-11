Вопрос в 45 миллиардах евро: ультиматум Мерца расколол Европу

Фото, видео: Reuters/Lisi Niesner; 5-tv.ru

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Немецкий канцлер отчаянно хочет восполнить дыры в казне Украины за счет денег ЕС. Среди тех кто против — премьер Словакии, который твердо заявил: денег Киев не получит.

Канцлер Мерц поссорился сразу с несколькими соседями, и все из-за Украины. Вопрос в 45 миллиардах евро. Глава немецкого правительства очень хочет восполнить дыры в казне Киева за счет ЕС. Иначе заблокирует бюджет всего Евросоюза, рассчитанный на семь лет.

Неугомонному канцлеру сразу же ответили: при таком сценарии Киев не получит даже утвержденные ранее деньги. Так почему среди союзников нет согласия? Разбирался корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Вирус криворожской дипломатии стремительно поражает самый центр нервной системы Европы. А как еще назвать хамское требование германского канцлера, которое вывело из себя даже самых уравновешенных, особенно по европейским меркам, политиков. Мерц поставил ультиматум: или каждый даст еще денег для Украины, или он заблокирует принятие общего для ЕС бюджета. И тогда деньги не увидит никто.

«Опомнитесь уже вы там в Европе. Я по вашей интонации чувствую, как вы хотите, чтобы мы наложили в штаны от страха, стоит большим братьям-немцам что-то сказать. Но мы в штаны не наложим, даже не надейтесь», — сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

И тут же премьер Словакии вспоминает: это далеко не первый ультиматум от Мерца. Оказывается, на языке, который больше подходит его предкам, работавшим при Гитлере, он говорил уже с первых дней прихода к власти.

«Я помню наш первый разговор, когда он позвонил мне и кричал в трубку: как я вообще смею блокировать санкции против России. Он угрожал перекрыть нам все финансирование и бог знает чем еще. Ну уж извините. У Германии есть свое мнение, ну и пусть, а у нас есть свое. Мы суверенная республика, с независимым премьером и правительством, и я еще раз заявляю: ни одного евро Украине!» — сказал Роберт Фицо.

Тут даже обычно лояльных общеевропейскому курсу чехов, что называется, понесло.

«Господин Мерц, вероятно, забыл, что в том самом бюджете, который он собрался блокировать, уже предусмотрены 100 миллиардов евро для Украины. Зато до сих пор не назначены представители ЕС для участия в переговорах по Украине. Кто будет в них участвовать от нашего имени? А утверждать, что мир невозможен, я не хочу и не буду», — сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Премьер Венгрии поехал разбираться с Мерцем лично. Жесткую, хоть и в рамках этикета перепалку устроили прямо на пресс-конференции, когда Мерц на этот раз публично попытался задавить своего собеседника авторитетом.

«Поддержка Украины — общеевропейская задача, так что свой вклад должны внести все. И я прошу отнестись к нашей позиции с пониманием. Мы крупнейший плательщик в бюджет Европейского союза», — сказал федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Я не стану называть это шантажом, я не люблю такие выражения, но для Венгрии подобные кредиты или гарантии неприемлемы. Венгерский бюджет сейчас сталкивается со своими трудностями», — сказал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Европейская бюрократия едва ли не впервые сталкивается если не с бунтом на своем корабле, то уже точно с жестким сопротивлением. Находить деньги для Киева становится все сложнее даже там, где раньше лишнее слово сказать не решались. Вот так встречали Урсулу фон дер Ляйен в Болгарии, куда она приехала продолжать дело Мерца.

Вот и приходится буквально клянчить у собственного народа.

«Давайте проявим солидарность и поможем всем, кто нуждается в нашей помощи, пережить зиму в более приемлемых и достойных условиях. Есть множество способов помочь. Лучший из них — выбрать один из благотворительных сборов в поддержку нуждающихся. Даже небольшое пожертвование может стать большой помощью», — сказал президент Чехии Петр Павел.

Мерц до такого пока не дошел. Впрочем, ему и так прочат скорое падение.

«Фридриху Мерцу вообще безразлично, какие у него рейтинги и какое будущее он строит для страны! Он продолжает гнуть свою линию, линию разрушения. Таким людям не место на государственных политических постах! А нам нужна мирная политика, прежде всего прекращение санкций против России, которые вредят в первую очередь нашей экономике», — сказал сопредседателт партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

Ситуация с немецким бюджетом уже сейчас тоже называется критической: согласовать план расходов на будущий год не получается уже месяц. При этом сокращать рекордные расходы на оборону правительство Мерца упорно отказывается, а из-за планов урезать социальные траты растет недовольство по всей стране.

Новую попытку принять бюджет Бундестаг предпримет уже завтра, но абсолютно все экономисты уверены: заседание покажет лишь растущий раскол между населением и воинствующими элитами.

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