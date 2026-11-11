Два перечеркнутых лица и три трупа: загадочная записка потрясла почтальона

Фото: www.globallookpress.com/Helmut Meyer zur Capellen

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Десятилетиями пожилые родственники жили в тихом районе и не беспокоили соседей.

Почтальон заметил на двери дома странное послание с просьбой вызвать службу спасения. Внутри обнаружили тела трех пожилых родственников. Об этом сообщает People.

Загадочное послание на двери дома

В американском штате Нью-Джерси сотрудник почты обнаружил на двери жилого дома записку, которая привела полицию к телам трех человек. На листе бумаги неизвестный нарисовал два лица и оставил просьбу вызвать экстренные службы.

Почтальон Дом Клементс доставлял корреспонденцию по своему обычному маршруту, когда заметил необычное послание возле входной двери одного из домов.

Записка была сделана на белом листе бумаги в линейку с красными полосами по краям. Темными чернилами на ней написали «9-1-1 внутри». Под словами находились два нарисованных лица с опущенными уголками рта и крестами вместо глаз.

Лист прикрепили прозрачным скотчем между дверью и почтовым ящиком. Сам ящик тоже оказался заклеен упаковочной лентой.

Клементс обратил внимание, что послание находилось в таком месте, где его практически невозможно было заметить с улицы. После разговора с одним из соседей он решил обратиться в полицию.

Прибывшие правоохранители обнаружили внутри дома тела трех пожилых людей. Погибшими оказались двое братьев и их сестра.

Почему почтальон обратил внимание на записку

Позже Клементс рассказал, что необычное расположение послания сразу вызвало у него подозрения. Мужчина регулярно доставлял письма по этому адресу и хорошо знал особенности своего маршрута.

«Я подумал, что это странно, потому что единственный человек, который мог бы увидеть эту табличку, — это я», — рассказал почтальон.

Клементс отметил, что остальные прохожие вряд ли обратили бы внимание на лист бумаги. Его практически не было видно снаружи. Особенно мужчину удивили нарисованные лица. Он назвал рисунки примитивными.

При этом на листе было изображено только два лица, хотя впоследствии полицейские обнаружили в доме трех погибших.

Клементс также обратил внимание на состояние здания. По его словам, дом заметно отличался от соседних построек неухоженным внешним видом.

Однако самих жильцов почтальон считал хорошими людьми и не ожидал, что за дверью произойдет нечто подобное.

Что известно о погибших родственниках

Сосед Дэвид Бэбкок рассказал, что в доме на протяжении нескольких десятилетий проживали двое братьев и сестра. По предварительной информации, всем троим было больше 60 лет.

Одна из погибших работала регулировщицей на пешеходном переходе. Один из ее братьев был сотрудником сети универмагов. Бэбкок охарактеризовал соседей как спокойных людей, которые не доставляли никому проблем.

«Они были очень милыми, никого не беспокоили», — рассказал мужчина.

При этом состояние дома давно вызывало вопросы у окружающих. По словам соседа, он предполагал, что здание могут признать непригодным для проживания, а его жильцов переселить в специальное учреждение.

Мужчина также рассказал , что, согласно полученной им от полиции информации, внутри дома было много крови. Официальных подробностей об обстоятельствах смерти правоохранительные органы на тот момент не раскрывали.

Соседи рассказали о странностях жильцов

Еще одна местная жительница сообщила журналистам, что в доме проживали четверо братьев и сестер. По ее словам, родственники редко появлялись на улице и практически не покидали здание. Кроме того, никто из них не пользовался автомобилем.

Женщина охарактеризовала район как тихий. Поэтому появление полиции и обнаружение погибших привлекли внимание соседей.

При этом сведения местных жителей о количестве проживавших в доме людей различаются. Одни говорили о трех родственниках, другие утверждали, что их было четверо. Официально личность погибших на момент публикации сообщений не раскрывалась.

Кто оставил записку с перечеркнутыми лицами

Главным невыясненным обстоятельством остается происхождение послания, которое обнаружил почтальон. Неизвестно, кто написал просьбу вызвать службу спасения, нарисовал лица и прикрепил бумагу возле входной двери.ь Правоохранительные органы также не сообщили, почему на записке было изображено два лица. После случившегося Клементс признался журналистам, что до сих пор не может забыть произошедшее.

«Просто я впервые в жизни вижу что-то подобное», — сказал мужчина.

Он добавил, что не хотел бы снова оказаться в подобной ситуации.

Полицейское управление Маунт-Холли и прокуратура округа Берлингтон продолжают расследование. При этом правоохранители заверили местных жителей, что произошедшее не представляет угрозы для населения.

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