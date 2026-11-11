Кровавая ревность в Якутии: женщина убила мужчину вилкой во время застолья

Фото: www.globallookpress.com/Janus

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После первого нападения он остался жив, но следующая встреча со знакомой стала для него последней.

В селе Верхневилюйск в Якутии 39-летняя женщина во время распития алкоголя убила знакомого, ударив его кухонной вилкой и ножом в грудную клетку. За совершенное преступление ее приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в Telegram-канале.

Следствие установило, что трагедии предшествовал конфликт на почве ревности. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Чапаева, женщина поссорилась со знакомым и нанесла ему удар кухонной вилкой в руку. В результате мужчина получил колотую рану.

Telegram/ Следком Якутии / susksakha

Однако на этом конфликт не закончился. Уже на следующий день знакомые вновь собрались вместе для распития спиртных напитков. Во время застолья женщина несколько раз ударила потерпевшего вилкой и ножом в грудь.

Полученные ранения оказались смертельными. Мужчина скончался на месте происшествия.

В отношении жительницы Верхневилюйского района возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. На протяжении предварительного расследования обвиняемая находилась под стражей.

Суд признал женщину виновной по обоим эпизодам. Ей назначили семь лет и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения ее свобода будет ограничена еще на шесть месяцев.

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