«Постоянно что-то ем»: как Барановская справляется со стрессом в самолете

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Если телеведущая не перекусывает снеками, то предпочитает спать.

Во время авиаперелетов телеведущая Юлия Барановская либо спит, либо что-то ест. Об этом она рассказала 5-tv.ru на презентации клипа Елены Север «Пассажир случайный».

«Я просто все время сплю в самолете. Либо есть такое состояние, я без конца что-то ем. Поэтому у меня всегда в сумке какие-то сушки. Я люблю такие сушки-малышки с маком», — сказала она.

Один раз Юлия с подругой взяли семечки, но встретились с молчаливым осуждением стюардессы.

«Бедная стюардесса таким взглядом посмотрела, принесла два стаканчика, говорит: „Это вам для шкурок“. Я подумала, все-таки неприлично в самолете семечки есть», — рассказала Барановская.

Ранее о своем отношении к еде в самолете рассказал народный артист России Михаил Шуфутинский. Он не ест блюда, которые подают бортпроводники, так как потом испытывает от них тяжесть в желудке. При этом ничего домашнего он с собой тоже не берет, предпочитая подождать до конца полета.

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