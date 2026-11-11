«Очень серьезно отношусь»: как Лариса Долина готовится к Новому году

Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

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У певицы внушительный список тех, кто ждет от нее подарки.

Новогоднюю елку народная артистка России Лариса Долина каждый год ставит в один и тот же день. Об этом исполнительница поведала корреспонденту 5-tv.ru на презентации клипа Елены Север «Пассажир случайный».

Певица рассказала, что 1 ноября увидела в Москве первое украшенное праздничное дерево и сильно удивилась. Сама артистка каждый год у себя дома ставит новогоднюю елку в один и тот же день — 1 декабря.

Кроме того, Долина заранее составляет список подарков, так как всегда поздравляет большое количество людей. В число тех, кто получает праздничный презент от исполнительницы, входит не только близкий круг родственников и друзей, но и многие другие.

«Каждый год поздравляю большое количество людей: и студентов своих, и педагогов, и в академии, и в институте, всю свою команду. Поэтому для меня это очень важно. Покупать подарки друзьям и людям, которых я люблю, для меня это такая отдельная история, к которой я очень серьезно отношусь», — отметила артистка.

Ранее артистка рассказала, что будет много работать в новогодние праздники. Однако ночь с 31 декабря на 1 января проведет не на сцене, а дома в кругу семьи и друзей.

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