Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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На вопрос, подарит ли она 20-летнему сыну квартиру, телеведущая не ответила.

У каждого мужчины должна быть своя жилплощадь, чтобы невесте не пришлось жить с его мамой. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась телеведущая Юлия Барановская на презентации клипа Елены Север «Пассажир случайный».

«Наверное, и у супруги его (сына — Прим. ред.) тоже могут быть некоторые такие качества, мы будем как-то с ними уживаться… Главное, чтобы не на одной кухне… Да, у мужчины должна быть собственная жилплощадь», — сказала она.

При этом Барановская решила избежать прямого ответа на вопрос о том, должны ли родители помогать сыну с покупкой квадратных метров. Когда корреспондент спросила ее, намерена ли она приобретать жилье для 20-летнего сына Артема, она ответила уклончиво.

«Ну, это должна быть его собственная жилплощадь», — сказала Юлия.

«То есть, вы считаете, что он сам должен купить?», — спросила корреспондент.

«Я этого вам не говорила, вы опять сказали за меня», — отрезала Барановская, слегка растерявшись.

Старший сын телеведущей Барановской от заслуженного мастера спорта России Андрея Аршавина Артем Аршавин родился в 2005 году. Он работает ведущим мероприятий, участвует в совместных проектах и выступает на одной сцене с мамой.

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