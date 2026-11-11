В Москве началось прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Более полувека прошло после смерти Василия Шукшина. Теперь супруги вновь окажутся рядом, а их дочь намерена сохранить семейную квартиру как место памяти о знаменитых родителях.

В Москве началась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. Родные, близкие и поклонники актрисы собрались в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке.

После отпевания артистку похоронят на Новодевичьем кладбище. Местом ее последнего упокоения станет могила рядом со вторым мужем — писателем, актером и режиссером Василием Шукшиным, который умер в 1974 году.

Последние годы жизни

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась от острой сердечной недостаточности 6 ноября на 89-м году жизни. В последние годы у артистки были серьезные проблемы со здоровьем. Она перенесла инсульт и инфаркт, а незадолго до смерти была экстренно госпитализирована из-за проблем с сердцем и затрудненного дыхания.

За народной артисткой в основном ухаживала младшая дочь Ольга. Родственники контролировали состояние Федосеевой-Шукшиной, а в ее квартире установили специальную тревожную кнопку для экстренного вызова медиков.

Предсмертная воля артистки

Незадолго до прощания Ольга Шукшина также рассказала о последней воле матери. Семья намерена сохранить память о Лидии Федосеевой-Шукшиной и Василии Шукшине, создав мемориальную квартиру.

По словам дочери, артистка знала о бережном отношении Ольги к семейному архиву и рабочему кабинету супруга. Они обсуждали возможность увековечить память о знаменитых родителях.

«Мама понимала и знала, что квартира останется. И она видела, с каким трепетом и уважением я отношусь к архиву, к кабинету Василия Макаровича. Я всегда поддерживала порядок. Поэтому в последние годы мы обсуждали, как увековечить память», — поделилась Ольга в беседе с KP.RU.

Полноценный музей в многоквартирном доме создавать не планируют. Речь идет о мемориальной комнате или квартире. На фасаде здания уже установлена памятная доска Василию Шукшину.

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