В Краснодаре рекомендовали оставить детей дома из-за угрозы БПЛА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Угроза применения дронов в регионе по-прежнему действует.
Занятия в школах Краснодара отменили из-за угрозы атаки дронов. Об этом сообщила администрация города в своем канале в мессенджере МАКС.
Власти краевой столицы заявили, что уроки в учебных заведениях проводиться не будут, пока в городе сохраняется угроза. Руководство также призвало родителей не отпускать своих детей в школы и детские сады.
«Если родители направили ребенка в школу или привели в детский сад, то педагоги встретят его и сопроводят в безопасное место», — говорится в сообщении.
До этого администрация Краснодара сообщила об отражении в городе атаки вражеских летательных аппаратов. Позже этот режим был снят, однако власти предупредили, что угроза применения дронов в регионе по-прежнему действует.
Ранее массированной атаке украинских беспилотников подверглась Ленинградская область. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, средства ПВО уничтожили за ночь 113 дронов противника. При этом в результате падений обломков БПЛА пострадали дома в двух городах области.
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