«Оставьте человека в покое»: Шоуа осадил «диванных критиков» Киркорова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Солисту группы «Непара» знакомы трудные ситуации — перед последним концертом он лишился клавишника.

Певец Александр Шоуа вступился за народного артиста России Филиппа Киркорова после неудачного концерта в Тюмени и хейта в его адрес. Он поддержал «поп-короля» эстрады во время беседы с корреспондентом 5-tv.ru на презентации клипа Елены Север «Пассажир случайный».

«Оставьте этого человека в покое. Фил сделал все, что должен был сделать, и даже больше. Фил — великий парень, и он еще много сможет сделать и успеет», — заявил участник группы «Непара».

Он призвал не обращать внимания на «диванных критиков», которые, по его словам, ничего в своей жизни не добились. Шоуа отметил, что Киркоров в тот момент поступил честно: не стал отменять выступление и объяснил всю ситуацию поклонникам.

Александр также рассказал, что и сам оказывался в трудных ситуациях. Один из таких случаев был недавно: перед сольным концертом в Светлановском зале Дома музыки клавишник перестал выходить на связь. Но артист не растерялся и взял его работу на себя.

«Я поставил сам себе инструмент и вместе со своим коллективом отработал честным образом концерт. Да, мне было неудобно сидя петь, это было необычно для людей. Но мы все это преодолеваем ради того, чтобы зрители оценили», — добавил исполнитель.

Волна критики накрыла «поп-короля» после концерта в Тюмени. Зрители утверждали, что артист не допевал куплеты и с трудом стоял на ногах. В конце шоу певец признался, что вышел на сцену с плохим самочувствием, но не хотел отменять концерт ради пришедших послушать его творчество. Позже на странице в соцсети он написал, что выступал с высокой температурой, а после мероприятия ему понадобилась помощь врачей.

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