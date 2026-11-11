Адрес Сони Мармеладовой вычислили по углам комнаты: тайны Петербурга Достоевского

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В Петербурге отмечают 205-летие писателя, а исследователи продолжают ходить по следам героев его произведений.

В Северной столице чествуют человека, давно ставшего такой же неотъемлемой частью города, как белые ночи или Невский проспект. Сегодня 205 лет со дня рождения самого петербургского писателя — Федора Михайловича Достоевского. И хотя со времени, когда он творил, прошло почти два века, люди продолжают находить что-то новое в его книгах. К примеру, не так давно разыскали точный адрес Сони Мармеладовой. О том, где жили Родион Раскольников и старуха-процентщица, — корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Даже в современниках, которые ходят по улицам Северной столицы, то и дело мерещится кто-то похожий на князя Льва Мышкина или следователя Порфирия Петровича. А то и на самого Федора Михайловича. Петербург невозможно представить без Достоевского. Его считают самым петербургским писателем. А ведь родился Федор Михайлович в Москве. И спустя полтора века после выхода романов люди по всему миру пытаются разгадать загадку его гения — как же ему удалось уловить и навсегда запечатлеть душу Петербурга?

«Он похож на этот город. Вот так бы я сказала. В какой-то такой своей серьезности, настрой такой философский, что ли. Мысли о главном», — рассказала жительница Петербурга Елена Русакова.

«Его дворы-колодцы, серость, мрачность — она же в каждом его произведении практически присутствует. Ну и его такая фундаментальность, наш гранит, все, что у нас, — это тоже его», — поделилась поклонница писателя Оксана Качанюк.

«Можно с уверенностью сказать, что он чисто петербургский писатель», — отметил читатель Павел Попов.

Петербург — отдельный герой произведений Федора Михайловича. Кажется, многие события предопределены тем, что действие происходит здесь и иначе сюжет и не мог повернуться. Во время прогулок по городу образы из романов писателя всегда могут появиться из-за угла.

Родион Раскольников жил в доме 19 на Гражданской улице. Типичное здание XIX века, и вряд ли прохожие здесь сразу понимают, что это тот самый дом из романа. Напоминает о том, что дом непростой, сам автор. Горельеф с изображением Достоевского размещен на углу дома.

Федор Михайлович не указывал точный адрес Сони Мармеладовой. Но исследователи его творчества вычислили дом, в который, скорее всего, писатель поселил свою героиню. Набережная канала Грибоедова, 73. При описании комнаты Сони Федор Михайлович упоминает один ужасно острый угол и один безобразно тупой — вот эта особенность и натолкнула исследователей на мысль об этом доме. Сенная площадь — одно из ключевых мест романа „Преступление и наказание“. Именно здесь Родион Раскольников подслушал разговор, из которого узнал, что старуха-процентщица останется дома одна. Здесь же герой оказывается и в финале романа — встает на колени, целует землю и кается.

Эпизод из жизни писателя, достойный его же романа и впоследствии действительно описанный в «Идиоте». Здесь, на Пионерской площади, раньше это был Семеновский плац, писателя чуть было не казнили. К высшей мере наказания его приговорили за участие в кружке петрашевцев. Он уже стоял в смертной рубахе, с колпаком, закрывающим голову. В этот момент на плацу появился офицер с указом императора о помиловании. Николай Первый изначально санкционировал не казнь, а именно инсценировку — вот так наказал писателя. Историями из жизни и самого писателя, и петербуржцев Достоевского интересуются жители Пекина, Парижа, Берлина, Нью-Йорка, Токио и Стамбула.

«Мои студенты — это 20-летние молодые люди из Китая — покупают у нас Достоевского и начинают его читать, и задают вопросы. И волей-неволей они все равно на себя примеряют эту позицию: если я такой, как я есть, и мне не нравится ничего вокруг, и я против этого порядка — я могу это сделать? Самое интересное, что даже иностранный читатель молодой может воспринять вот этот подтекст, что-то, что совершил Раскольников, страшно прежде всего для него самого, а не столько для мира», — рассказала литературовед, достоевист, профессор Томского политехнического университета Ольга Седельникова.

Иностранцы, к слову, не разделяют мнение о том, что Достоевский — мрачный писатель. Такое прочтение больше свойственно россиянам, говорят достоевисты. Через тяжелые испытания Достоевский ведет своих героев к свету, чего не скажешь о современниках писателя — Золя, Мопассане, Флобере. А финский литературовед Оскар фон Шульц выпустил книгу «Светлый, жизнерадостный Достоевский». И петербургское небо ведь далеко не всегда затянуто тучами. Так что даже если великое пятикнижие уже освоено, всегда можно прочитать Достоевского по-новому.

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