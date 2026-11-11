«Мог бы стать министром»: Барановская иронично высказалась об Аршавине

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Экс-футболист стал героем мемов из-за внешнего вида на премии «Золотой мяч».

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин мог бы добиться больших высот, но превратился в ходячий мем. Об этом заявила его экс-супруга и телеведущая Юлия Барановская в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации клипа Елены Север «Пассажир случайный».

Шоувумен напомнили, что ее бывший муж снова дал повод посмеяться над ним. В ответ Барановская сказала, что Аршавин пошел не по той дороге.

«Надо в жизни делать правильный выбор. Мог бы быть министром вместо того, чтобы быть мемом. Один неверный шаг», — ответила шоувумен.

Аршавин стал объектом насмешек после церемонии вручения «Золотого мяча» в Лондоне, которую он посетил вместе с российским тренером Леонидом Слуцким. Андрей предстал в черном смокинге с красной бабочкой и поясом-камербандом. В таком же костюме был и Слуцкий.

Фотографии, где они стоят на красной дорожке, моментально облетели интернет. Пользователи соцсетей посмеялись над обоими, однако больше всего досталось экс-футболисту. Они обратили внимание на его растрепанные волосы и неудачную посадку костюма.

Сами герои не обиделись на шутки из интернета. Оба посмеялись над мемами, а Аршавин вовсе назвал замечания по поводу прически справедливыми.

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