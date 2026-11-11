Знакомая с детства ягода оказалась полезной для мозга после 65 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Секрет в полифенолах — веществах с антиоксидантными свойствами, полезных для здоровья сосудов.

Черника может улучшать кровоснабжение мозга и, возможно, профилактировать болезнь Альцгеймера и деменцию. Об этом говорят результаты исследования ученых из Медицинского центра Канзасского университета. Работа опубликована в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

С возрастом мозг хуже справляется с защитой от вредных процессов, а приток крови к нему падает. Из-за этого снижаются умственные и когнитивные способности. Черника богата полифенолами — веществами с антиоксидантными свойствами, которые полезны для сосудов и сердца. Ученые полагают, ягода может повышать уровень глутатиона, главного защитного вещества мозга, и улучшать его кровоснабжение.

В эксперименте приняли участие люди 65–89 лет, которые обычно ели ягоды не чаще раза в неделю. В течение трех месяцев одна группа каждый день получала порошок из черники — столько, сколько содержится в чашке свежих ягод. Другая группа получала плацебо. До конца исследования дошли 60 человек.

Оказалось, что у тех, кто ел чернику, улучшилось снабжение кровью участка мозга, который отвечает за внимание, принятие решений и другие мыслительные процессы. Приток крови туда вырос на 7%. Еще в двух областях мозга тоже заметили улучшение — на 7% и 6%. В группе плацебо ничего подобного не произошло.

Ученые предположили, что эффект связан с тем, как вещества из черники воздействуют на сосуды. Однако уровень глутатиона, одного из главных защитников мозга, не изменился. Чернику признали способом поддержать здоровье органа в пожилом возрасте. Правда, исследование не доказало наверняка, что она улучшает память или спасает от деменции.

А ученые из Университета Джорджии ранее нашли связь лишнего веса с ускоренным снижением когнитивных способностей. Более 24 лет длилось наблюдение за 8200 людьми старше 50 лет. Каждая дополнительная единица индекса массы тела способствовала ухудшению работы мозга, особенно у участников старше 65 лет.

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