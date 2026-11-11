НЛО испугало Литву: в небо подняли истребители НАТО

Фото: www.globallookpress.com/Mc2 Jackson Adkins/U.S. Navy

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Столичный аэропорт временно прекратил работу из-за обнаружения объектов.

Воздушную тревогу дважды за ночь объявили в Литве из-за неопознанных летающих объектов (НЛО) — в небо пришлось поднимать истребители НАТО. Об этом сообщает телерадиокомпания LRT со ссылкой на вооруженные силы страны и национальный центр управления кризисными ситуациями (NKVC).

Первый раз режим ввели после обнаружения объекта над Вильнюсским и Утенским уездами. По словам руководителя центра Вилмантаса Виткаускаса, объект двигался в районе Игналинского региона. Спустя несколько минут литовские военные отменили тревогу. Из-за этого временно прекратил работу аэропорт столицы.

Однако позже Виткаускас заявил о новом инциденте: был замечен «подозрительный объект», который направлялся в сторону литовской границе в районе города Друскининкай. На этот раз тревогу подняли в Алитусском уезде.

Глава ведомства допустил, что объектом в небе мог оказаться беспилотник. При этом он подчеркнул, что в этом еще нужно убедиться.

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