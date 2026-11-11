20 миллионов отпечатков и нейросети: как технологии изменили работу полиции

МВД с помощью ИИ выявило более 90 тысяч нарушителей на границе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Сотрудники МВД раскрывают преступления с помощью нейросетей, выявляют кибермошенников и спасают людей из опасных ситуаций

Сегодня в России День сотрудников органов внутренних дел. Погони, поиски пропавших в тайге и борьба с киберпреступностью — лишь малая часть их будней. С профессиональным праздником полицейских поздравил президент, отметив их верность служебному долгу. О тех, для кого служба продолжается круглосуточно, — корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Задержание дропера в одном из регионов для полиции — это уже рутинная работа и в то же время передний край борьбы с кибермошенничеством. Целый пласт интернет-преступлений ежедневно раскрывают оперативные сотрудники этого управления МВД — от разоблачения фиктивных кол-центров до раскрытия схем по продаже персональных данных в зарубежных мессенджерах.

«Этим пользуются граждане и спецслужбы недружественных стран, устанавливают личности наших военнослужащих, и потом могут быть совершены теракты», — рассказал оперативный сотрудник УБК МВД РФ.

Противодействовать разным угрозам как раз задача УБК — неофициально киберполиции. Это был вызов для сотрудников новой структуры: не только поиск преступников, но и защита граждан с помощью новых правил и законов.

«Была большая проблема в стране по замене абонентских номеров людей, которые уже давно ими не пользовались, и с помощью них — хищение денег со счетов граждан. Данные преступления прекратили совершаться», — рассказал заместитель начальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации УБК МВД РФ Денис Костин.

Снижение преступности — это один из главных показателей в работе полиции. Положительная динамика наблюдается по всем категориям преступлений — правоохранители чаще стали раскрывать убийства, покушения, грабежи полувековой давности благодаря опыту и технологиям — как новым, так и проверенным временем.

Оставляем след пальца на чашке, специалист обнаружит его и установит личность, сравнит данные с дактилокартой.

Следы с предметов, отпечатки пальцев теперь попадают в систему «Папилон», в которой уже больше 120 миллионов человек. Искусственный интеллект моментально сравнивает выявленные образцы с базой данных. ИИ в МВД выявляет и дипфейки, которые наш противник массово применяет для разных провокаций. Нейросети стоят на страже и миграционной безопасности — вычисляют в аэропорту или на КПП иностранцев, которым въезд в Россию запрещен.

«Они, конечно, стараются менять свои установочные данные. На границах выявляют по отпечаткам пальцев, сразу заворачиваем, на территорию нашей страны не попадает. И я вот вам скажу такую цифру: за время эксперимента выявлено более 90 тысяч нарушителей, в том числе находящихся в розыске», — рассказал министр МВД РФ Владимир Колокольцев.

Сотрудники МВД обладают самоотверженностью и невероятным мужеством. Вот пример. Госавтоинспектор Михаил Доржиев из Бурятии по пути на службу заметил дым из окна жилого дома и поспешил на помощь. Из горящей квартиры вытащил двоих детей, из другой — этажом выше — достал пожилую пару.

«Голову высунул, свежего воздуха взял, фонарик взял и туда побежал. Я его схватил, завернул в одеяло и подал через это же окно», — рассказал старший государственный инспектор безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции МВД по Республике Бурятия Михаил Доржиев.

А в Ульяновске сводный отряд полиции возвращался из командировки в плохую погоду — сотрудники вытащили троих пострадавших из машины, которую смыло с дороги водой. Полицейские спасают людей, даже когда не в форме. Что еще раз доказывает: в этой профессии работают по призванию.

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