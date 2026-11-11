13 лет в незаконной высотке: спецназ и приставы выселяют 100 семей в Иркутске

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жители предлагают реконструкцию здания, но власти исполняют решение о сносе.

В Иркутске разгорается скандал вокруг многоэтажки, которую по документам до сих пор считают недостроенной. Жителей выселяют со спецназом, а само здание собираются снести. Причем на демонтаж уйдет в два с половиной раза больше денег, чем на завершение строительства. Кто и зачем решил пустить под снос обжитую многоэтажку? Выяснял корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Только за дверями не рецидивисты, а вполне законные владельцы квартир. Люди отказываются покидать свой дом. Выселяют их со спецназом и судебными приставами. Двери вскрывают.

Так в Иркутске начали исполнять решение о сносе 11-этажного дома.

«Строение признано объектом незавершенного строительства, что представляет угрозу для жизни и здоровья граждан», — сообщила заместитель старшего судебного пристава Ксения Кислицина.

Снести здание почти в центре города хотели еще в 2009-м. По документам должно быть три этажа, а по факту — 11. Но тогда ситуацию утрясли. За возможность продолжить строительство взятки получили районный начальник судебных приставов и сотрудник мэрии. Застройщик расплатился с ними квартирами в том самом доме. Теперь оба чиновника в тюрьме, застройщик — недоступен.

«Насколько я знаю, он в крайний раз на связь выходил в июне 25-го года», — рассказал собеседник, пожелавший остаться неизвестным.

В 2019 году дом признали самовольной постройкой. И вот спустя семь лет людей выселяют из квартир, за которые некоторые до сих пор платят ипотеку. А еще жильцов обязали оплатить снос многоэтажки.

«Мы сейчас подали в суд на реконструкцию этого дома. И сейчас, чтобы суд не прошел, они начали выселять людей», — рассказал местный житель Олег Мельник.

В мэрии предложили компенсацию. Всего 20 семей согласились. Остальные решили стоять до конца.

«Исходя из стоимости 118 тысяч за квадратный метр, установленной Минстроем, мы делали расчет. Соответственно, семьи получили, исходя из той площади, которая у них была в собственности», — рассказала начальник департамента жилищной политики комитета по градополитике администрации города Иркутска Елена Пешкова.

Но не больше пяти миллионов на семью. В Иркутске даже однушка на окраине стоит не меньше шести миллионов рублей. Администрация готова помогать. Вот, например, пенсионерку временно переселили в школьный спортзал.

«Вот и я даже не могу сейчас переехать и что-то купить себе не могу. И вот в этой школе, которая, понимаете, в спортзале на раскладушках», — рассказала Наталья Колесникова.

100 семей 13 лет прожили в этом доме. Вместо сноса владельцы квартир предлагают реконструкцию.

«Реконструкция обойдется бюджету… 108 миллионов рублей. В заключении Главгосэкспертизы проект сноса оценен суммой, превышающей 270 миллионов рублей», — рассказала юрист, представляющая интересы жильцов, Елена Миленина.

Сейчас большинство квартир опечатано приставами, жить в них нельзя. Собственники говорят, что воды и электричества нет, а квитанции за коммуналку приходят исправно.

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