Не споет на Новый год: Долина отказалась от заработка ради семьи

Певица Лариса Долина проведет новогоднюю ночь с близкими, а не на корпоративе

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Артистка уже начала составлять длинный список подарков — родным, коллегам и своим студентам.

Народная артистка России Лариса Долина рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что новогодние праздники для нее — это период активной работы, однако в ночь на 1 января она не планирует концертов и корпоративных выступлений. 2027-й звезда собирается встречать с самыми близкими.

«Я ее (новогоднюю ночь. — Прим. ред.) проведу, как обычно, в кругу семьи и друзей… В новогодние праздники буду работать», — сообщила Долина на презентации клипа Елены Север «Пассажир случайный».

Лариса Александровна призналась: она была удивлена, когда увидела в одном из районов Москвы новогодние украшения — в городе уже появляются елки. Сама исполнительница традиционно ставит дома праздничное дерево 1 декабря. А пока она занимается подготовкой подарков. У звезды внушительный список адресатов — очень многие ждут сюрпризов и презентов.

«Поздравляю очень большое количество людей: и студентов своих, и педагогов, и в академии, и в институте, всю свою команду, и поэтому для меня это очень важно. Покупать подарки друзьям и людям, которых я люблю, для меня это такая отдельная история, к которой я очень серьезно отношусь», — заключила Долина.

Прежде народная артистка объявила о продолжительном перерыве в гастролях. Последним выступлением перед паузой станет концерт «Юбилей в кругу друзей» 11 ноября в Коломне. По словам певицы, свободное время она посвятит подготовке новой программы, двум театральным постановкам и обучению студентов.

В последние месяцы имя Долиной регулярно появляется в соцсетях. Одним из главных поводов стал квартирный скандал: певица продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, а затем попыталась признать сделку недействительной, заявив, что стала жертвой мошенников. Верховный суд оставил право собственности за покупательницей.

Осенью 2026 года разгорелась история с рекламой интернет-магазина, в которой использовали образ артистки. Покупатели так и не получили свои заказы, ущерб оценили примерно в десять миллионов рублей.

Продюсер Долиной Сергей Пудовкин заявил, что она не имеет отношения к мошеннической схеме, а видео могли создать с помощью нейросети. Несмотря на оправдания, поток критики не прекращается — по словам Пудовкина, травля в соцсетях уже перекинулась на семью звезды, ее дочь и внучку.

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