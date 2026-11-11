«Оказался просто Фахимом»: россияне вложили миллионы в криптопирамиду с фальшивым инвестором

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Организаторы проекта C8 Club обещали вкладчикам высокую прибыль.

В России разоблачили очередную финансовую пирамиду, которая скрывалась под вывеской криптоклуба. Потенциальных инвесторов заманивали роскошной жизнью и обещаниями баснословной прибыли. Но все рухнуло, когда один из главных героев рекламной кампании сбежал и рассказал, как на самом деле работала схема. Где теперь деньги вкладчиков и можно ли их вернуть? Выясняла корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина.

Дорогие автомобили, бренды. С утра он позирует на фоне одной иномарки, а к вечеру — за рулем новой машины. Он называет себя Нейтаном Джонсон из Великобритании. Президент закрытого клуба. Миллионер, который якобы знает, как зарабатывать на криптовалюте.

«Ты владелец, я — твой инвестор. Вместе мы построим бизнес-империю C8», — говорит в рекламе Нейтан Джонсон.

Речь идет о проекте C8 Club, который работает в связке с криптобиржей Lumen X. Организаторы заявляли, что мечтают объединить целеустремленных людей и создать инвестиционное сообщество.

Всего за год в России открылись десятки офисов. Появлялись топ-лидеры, которые привлекали все новых и новых клиентов.

А когда приток средств иссяк, клуб объявил: C8 уходит с российского рынка. И предложили выход — заплатить еще и вывести свои накопления через новую площадку.

«Все деньги, которые мы вложили в Lumen, — все потеряны, потому что нам дали очень короткий срок — всего два дня, чтобы перейти на новую платформу. Все деньги люди должны потерять», — рассказала пострадавшая Любовь Воробьева.

Некоторые вкладчики заподозрили, что гениальный финансист — вымышленный персонаж, сгенерированный нейросетью. А накануне в публичном пространстве появился мужчина, который как две капли воды похож на британца Нейтана.

Фахим — студент из Таджикистана. Он рассказал, что поехал учиться в Китай и его пригласили работать моделью. После этого он оказался в закрытом городе между Вьетнамом и Камбоджей. Там высокий забор, вышки, повсюду вооруженные люди. Фактически — тюрьма. Якобы там ему и создали образ успешного криптомиллионера, а сейчас он сбежал.

Некоторые подозревают, что финансовую пирамиду придумали в так называемом скам-центре.

Кто во главе преступного бизнеса — сейчас устанавливают. В нашей стране за Нейтаном Джонсоном стояли конкретные люди — те самые топ-лидеры, которые втягивали в сомнительный бизнес тысячи людей. В числе первых к проектам присоединился Сергей Савич. Вместе со своей подругой Ириной Ваюнковой они проводили презентации и обучали новых участников.

«Сам этот Нейтан Джонс оказался просто Фахимом, который не имел отношения к этому миллионеру, и им воспользовались. По его словам, его держали в рабстве. Даже после этого они привлекали вкладчиков в пирамиду», — рассказал разоблачитель финансовых пирамид Андрей Алистаров.

Общий ущерб пока не называют. Только по предварительным подсчетам, на криптокошельки аферистов могло утечь не менее 17 миллионов долларов.

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