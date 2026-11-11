Почти 130 собак погибли после вакцинации препаратом «Мультикан-8»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александра Глущенко

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Компания «Ветбиохим» признала ошибку и выплачивает компенсации.

Как минимум 128 собак погибло в результате вакцинации препаратом «Мультикан-8» серии 20 производства ООО «Ветбиохим». Об этом рассказали представители предприятия на официальном сайте. По их данным, на сегодня от владельцев животных поступило 177 обращений.

«По 128 из них уже собраны необходимые документы, остальные находятся в процессе оформления и уточнения информации. Финансовую компенсацию и консультационную поддержку получили 104 владельца», — заявили в компании.

Представители «Ветбиохима» подчеркнули, что искренне сопереживают владельцам погибших собак и понимают, что «никакая финансовая компенсация не сможет восполнить эту утрату». Однако пообещали оказать необходимую помощь и поддержку всем обратившимся. Предприятие признало свою ошибку в производстве и сняло с продажи всю линейку вакцины.

Для оформления компенсации пострадавшим нужно только подтвердить факт вакцинации — достаточно фотографии записи в ветеринарном паспорте животного. Выплаты идут в досудебном порядке и включают возмещение расходов на вакцинацию, лечение и госпитализацию, стоимость животного, а также компенсацию морального вреда.

По словам представителей организации, суммы морального вреда предусмотрены выше тех, что обычно присуждают суды в подобных случаях. Однако по шести обращениям хозяевам собак отказали в выплате. В этих случаях речь шла о применении других серий вакцины, или причинно-следственная связь между вакцинацией и произошедшим не была установлена.

В «Ветбиохиме» заявили, что специалисты компании остаются на связи с пострадавшими, параллельно ведут расследование причин произошедшего и усиливают контроль качества продукции.

Прежде в Россельхознадзор поступили жалобы о серьезных нежелательных реакциях при применении «Мультикан-8» серии 20. Случаи были зафиксированы в Ярославской, Ленинградской, Тульской, Пензенской, Саратовской, Белгородской и Московской областях, а также в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. В образцах этой серии, отобранных в Ярославской области, был обнаружен живой вирус болезни Ауески.

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