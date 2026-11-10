«Шлагбаумному рабству» придет конец: какие права получат жители коттеджей

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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Несколько миллионов россиян столкнулись с проблемами после приобретения недвижимости.

Депутаты Госдумы во втором чтении поддержали правительственный законопроект, призванный навести порядок в управлении общим имуществом коттеджных поселков. В ближайшее время документ рассмотрят в третьем чтении, сообщает «Российская газета».

Инициатива появилась во исполнение постановления Конституционного суда 2021 года, признавшего отдельные положения Жилищного кодекса не соответствующими Основному закону. Причина связана с тем, что в них не был соблюден баланс прав и обязанностей при начислении платы за обслуживание общего имущества в комплексах частных домов.

По словам первого зампреда комитета по бюджету и налогам Госдумы Каплана Панеша, с проблемой столкнулись сотни тысяч россиян. Он отметил, что нередко после покупки дома и участка владельцы узнают, что за содержание дорог, забора, освещения и площадок для мусора придется платить отдельно.

«Зачастую размер этой платы устанавливается непонятно кем и на каком основании. Конституционный суд прямо указал на этот правовой пробел, и мы его закрываем», — сказал парламентарий.

Что изменится

В законе наконец пропишут, что считать общим имуществом в поселках и как справедливо делить расходы. При этом собственники получат право управлять территорией самостоятельно — они смогут нанять управляющую компанию, создать товарищество или договариваться с подрядчиками напрямую. Соглашения на содержание общего имущества будут заключаться по решению общего собрания, а документы на ресурсы каждый владелец заключит от своего имени.

Защита от «шлагбаумного рабства»

Отдельно закон защищает от «шлагбаумного рабства». Член комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон отметил, что изменения запретят перекрывать проход и проезд к участку по общей дороге или брать деньги за доступ. Если дороги или сети принадлежат отдельному владельцу, условия пользования закрепляются соглашением, а споры решает суд. При продаже объектов у жителей будет преимущественное право выкупа.

Новые правила вступят в силу весной 2028 года. Переходный период нужен для адаптации рынка, а также для того, чтобы собственники успели привести все документы в порядок.

Ситуация в поселке Горки-8

Историю с «коттеджным рабством» активно освещали «Известия». В том числе и ситуацию вокруг элитного поселка Горки-8 в Московской области, где с подобными ограничениями столкнулись жители. Дороги внутри населенного пункта принадлежат экс-следователю Следственного комитета Денису Панаитову, который через свою управляющую компанию взимает за проезд по 60 тысяч рублей в месяц.

Несогласных с требованиями Панаитова лишают энергоснабжения. При этом охрана в лице сотрудников Росгвардии игнорирует любые судебные решения и оказывает давление на собственников. Эта проблема затронула не только Подмосковье, но и около семи тысяч поселков с частными дорогами по всей стране.

После публикации материалов, посвященных проблеме жителей поселка Горки-8, ситуацией заинтересовался Следком РФ.

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