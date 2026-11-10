Умер заслуженный тренер России Олег Лапшин

Фото: mosff.ru

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Среди его учеников — Виктор Круглов и Сергей Петренко, ставшие чемпионами Европы.

Умер заслуженный тренер России, бывший тренер женских сборных СССР и России по футболу Олег Лапшин. Информацию об этом опубликовала Московская федерация футбола на сайте.

«Олег Борисович посвятил многие годы развитию отечественного футбола, внес значительный вклад в подготовку молодых игроков и становление женского футбола в нашей стране», — отметили в публикации.

Будущий тренер Олег Лапшин родился 18 октября 1937 года в столице. Он значительную часть своей карьеры провел в московской Футбольной школе молодежи. Среди его учеников — Виктор Круглов и Сергей Петренко, впоследствии ставшие чемпионами Европы. В период с 1999-го по 2007-й годы тренер был во главе «ФШМ-Торпедо».

Затем, в 1976 году Лапшину присвоили звание заслуженного тренера РСФСР. Спустя год, в 1997 году он был удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». Кроме того, вскоре специалист получил звание заслуженного тренера России.

«Информация о дате, времени и месте прощания с Олегом Борисовичем Лапшиным будет сообщена дополнительно», — добавили в Московской федерации футбола.

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