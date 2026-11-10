«Люди обозлились»: Долина поддержала Киркорова после неудачного выступления

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Исполнительница хита «Погода в доме» подчеркнула, что сама часто боится подвести своих слушателей.

Народная артистка России Лариса Долина выступила в защиту народного артиста России Филиппа Киркорова после его неудачного выступления в Тюмени. Певица поддержала коллегу в комментарии 5-tv.ru на презентации клипа Елены Север «Пассажир случайный».

«Вот видите, какой артист. Смотрите, он ничего не отменил и вышел на сцену. <…> За что хейтить? Люди до такой степени как-то обозлились. Он мог отменить спокойно концерт в силу болезни, но он посчитал, что надо выйти к зрителям, потому что его ждали» — отметила Долина.

Исполнительница хита «Погода в доме» подчеркнула, что сама часто боится подвести своих слушателей.

«Я боюсь зрителей подвести. Я боюсь подвести всех, и своих музыкантов, и свою команду, себя подвести боюсь, конечно. Я очень волнуюсь всегда, когда вот у меня такое состояние, но я знаю, что я принимаю решение выйти на сцену», — призналась она.

Народная артистка утверждает, что в этом случае вопрос не касается заработка.

«Здесь только профессия, принадлежность к профессии…И не подвести себя. Причем тут деньги? Тут деньги не имеют никакого отношения к этому», — добавила она.

Когда самой Долиной становилось плохо на сцене, она находила выход из ситуации.

«Я тоже всегда отвечаю за качество, и для меня это очень важно. Вот поэтому дежурит врач рядом всегда. У меня даже было такое, я меняю тональности прямо во время исполнение песни. Если я понимаю, что я не смогу сейчас спеть в силу того, что я нездорова, я прямо на сцене говорю музыкантам: „Ребята, опускаем на две-на тона ниже“», — рассказала она.

Ранее во время выступления Филиппа Киркорова подвело здоровье. Видео с выступления мгновенно разошлись по сети. Фанаты заметили, что король российской эстрады порой не допевал куплеты и двигался неуверенно, пошатываясь.

После произошедшего певица Слава тоже встала на сторону исполнителя и выпустила специальное обращение в социальных сетях. Артистка заявила, что критиковать Киркорова за его вид на концерте неправильно, ведь он вышел к зрителям больным и не стал отменять шоу.

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