Пытали раскаленным утюгом: две женщины жестоко убили жителя Архангельской области
Две женщины пытали утюгом собутыльника в Архангельской области
Фото: © РИА Новости/Вадим Жернов
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Злоумышленницы устроили хозяину квартиры допрос с избиением.
Две жительницы Архангельской области предстанут перед судом по делу о жестоком нападении на мужчину, который умер от полученных травм. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
Все произошло осенью 2025 года в Котласе. Мужчина пригласил двух знакомых женщин к себе домой, где компания несколько дней распивала спиртное.
Позже гостьи настойчиво потребовали у хозяина квартиры банковскую карту и код от нее. Мужчина отказался.
После этого женщины напали на него. Мужчину избивали, ранили ножом и прижигали тело раскаленным утюгом. Затем злоумышленницы забрали его паспорт и скрылись.
От полученных травм мужчина почти сразу скончался.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы в отношении двух обвиняемых передали в суд.
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