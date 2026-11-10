Яйцами по Урсуле: кортеж фон дер Ляйен забросали фруктами и овощами в Болгарии
Кортеж фон дер Ляйен забросали яйцами и фруктами в Болгарии
Фото: legion-media/Alex Nicodim/SIPA
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Жители болгарской Варны встретили главу Еврокомиссии, мягко говоря, недоброжелательно.
В болгарской Варне протестующие встретили визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен криками, плакатами и летящими в сторону ее кортежа яйцами, фруктами и овощами. Об этом сообщило Болгарское телеграфное агентство.
Акцию организовали сторонники партии «Возрождение». Пикет прошел под лозунгом «Варна хочет мира, а не войны!».
Когда кортеж главы Еврокомиссии прибыл к зданию Высшего военно-морского училища имени Николая Вапцарова, участники акции начали бросать в сторону машин продукты.
«Урсула, вам здесь не рады!» — скандировали протестующие.
В руках они держали плакаты с призывами к фон дер Ляйен покинуть Болгарию. Надписи были сделаны сразу на нескольких языках — болгарском, английском и немецком.
Протест прошел на фоне продолжающихся споров в Европе вокруг политики Еврокомиссии и поддержки Украины.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится на перемирие, которое, по его оценке, позволит Украине получить передышку без ясных договоренностей о дальнейшем урегулировании.
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