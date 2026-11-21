Фото, видео: 5-tv.ru

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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 21 ноября. Звезды обещают знакам зодиака день неожиданных решений и приятных открытий. Главное — не упустить возможности, которые приготовила Вселенная.

♈️ Овны

Овнам стоит отказаться от привычки торопить события. То, что сегодня кажется задержкой, вскоре может обернуться неожиданной удачей.

Космический совет: наберитесь терпения.

♉️ Тельцы

Тельцам предстоит приятная встреча с человеком, которого давно не видели. Не упустите шанс восстановить теплые отношения.

Космический совет: цените старые связи.

♊️ Близнецы

Близнецам придется проявить находчивость в непривычной ситуации. Не бойтесь экспериментировать, даже если результат пока неочевиден.

Космический совет: мыслите нестандартно.

♋️ Раки

Ракам стоит внимательнее прислушаться к желаниям близких. Небольшой знак внимания поможет избежать недопонимания.

Космический совет: проявите заботу.

♌️ Львы

Львам выпадет шанс показать свои способности перед важными людьми. Не позволяйте волнению помешать вам проявить себя.

Космический совет: отбросьте скромность.

♍️ Девы

Девам предстоит разобраться с неожиданными расходами. Не спешите расставаться с деньгами, пока не оцените необходимость покупки.

Космический совет: избегайте расточительности.

♎️ Весы

Весам захочется побыть вдали от привычной суеты. Позвольте себе немного тишины, чтобы разобраться в собственных чувствах.

Космический совет: ищите гармонию.

♏️ Скорпионы

Скорпионам стоит обратить внимание на неожиданный комплимент. Возможно, кто-то давно пытается привлечь ваше внимание.

Космический совет: замечайте намеки.

♐️ Стрельцы

Стрельцам предстоит сделать выбор между отдыхом и важным делом. Не жертвуйте своими силами ради чужих ожиданий.

Космический совет: берегите энергию.

♑️ Козероги

Козерогам удастся найти общий язык с человеком, с которым раньше возникали разногласия. Главное — не возвращаться к старым обидам.

Космический совет: идите навстречу.

♒️ Водолеи

Водолеям придет неожиданная мысль, которая поможет решить давнюю проблему. Не откладывайте ее воплощение на потом.

Космический совет: действуйте без промедления.

♓️ Рыбы

Рыбам стоит обратить внимание на собственные желания. Возможно, вы слишком долго откладывали то, что приносит настоящее удовольствие.

Космический совет: порадуйте себя.

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