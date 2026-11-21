🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 21 ноября. Звезды обещают знакам зодиака день неожиданных решений и приятных открытий. Главное — не упустить возможности, которые приготовила Вселенная.
♈️ Овны
Овнам стоит отказаться от привычки торопить события. То, что сегодня кажется задержкой, вскоре может обернуться неожиданной удачей.
Космический совет: наберитесь терпения.
♉️ Тельцы
Тельцам предстоит приятная встреча с человеком, которого давно не видели. Не упустите шанс восстановить теплые отношения.
Космический совет: цените старые связи.
♊️ Близнецы
Близнецам придется проявить находчивость в непривычной ситуации. Не бойтесь экспериментировать, даже если результат пока неочевиден.
Космический совет: мыслите нестандартно.
♋️ Раки
Ракам стоит внимательнее прислушаться к желаниям близких. Небольшой знак внимания поможет избежать недопонимания.
Космический совет: проявите заботу.
♌️ Львы
Львам выпадет шанс показать свои способности перед важными людьми. Не позволяйте волнению помешать вам проявить себя.
Космический совет: отбросьте скромность.
♍️ Девы
Девам предстоит разобраться с неожиданными расходами. Не спешите расставаться с деньгами, пока не оцените необходимость покупки.
Космический совет: избегайте расточительности.
♎️ Весы
Весам захочется побыть вдали от привычной суеты. Позвольте себе немного тишины, чтобы разобраться в собственных чувствах.
Космический совет: ищите гармонию.
♏️ Скорпионы
Скорпионам стоит обратить внимание на неожиданный комплимент. Возможно, кто-то давно пытается привлечь ваше внимание.
Космический совет: замечайте намеки.
♐️ Стрельцы
Стрельцам предстоит сделать выбор между отдыхом и важным делом. Не жертвуйте своими силами ради чужих ожиданий.
Космический совет: берегите энергию.
♑️ Козероги
Козерогам удастся найти общий язык с человеком, с которым раньше возникали разногласия. Главное — не возвращаться к старым обидам.
Космический совет: идите навстречу.
♒️ Водолеи
Водолеям придет неожиданная мысль, которая поможет решить давнюю проблему. Не откладывайте ее воплощение на потом.
Космический совет: действуйте без промедления.
♓️ Рыбы
Рыбам стоит обратить внимание на собственные желания. Возможно, вы слишком долго откладывали то, что приносит настоящее удовольствие.
Космический совет: порадуйте себя.
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