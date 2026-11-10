Жители Горок-8 получили шанс избавиться от «коттеджного рабства»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После огласки истории с платным въездом в элитный поселок Подмосковья Следственный комитет возбудил уголовное дело.

У жителей микрорайона Горки-8 в Одинцовском городском округе появилась надежда добиться свободного доступа к собственным домам. Поводом для вмешательства следствия стал сюжет 5-tv.ru о ситуации в поселке, где право проезда по местным дорогам фактически оказалось в руках одного человека.

Горки-8 занимает территорию площадью 40 гектаров. Однако дороги, которыми пользуются местные жители, находятся не в общей собственности владельцев недвижимости, а принадлежат бывшему сотруднику Следственного комитета Денису Панаитову. По словам собственников, предприниматель самостоятельно устанавливает правила передвижения по территории и требует ежемесячную плату за возможность добраться до дома. Минимальная сумма составляет 60 тысяч рублей.

Отказ от оплаты, утверждают жители, может обернуться серьезными проблемами. В частности, люди жалуются на ограничения доступа к своим домам и отключение электричества.

«У людей электричество отключают. Творится беспредел», — рассказала жительница микрорайона Ирина Першина.

Следователи заинтересовались ситуацией после того, как журналисты попытались попасть в поселок вместе с адвокатом одного из пострадавших. Несмотря на судебное решение, разрешавшее проход, съемочную группу вывели с территории под конвоем. К контрольно-пропускному пункту также стянули дополнительные силы Росгвардии.

История с Денисом Панаитовым имеет давние корни. Его уволили из Следственного комитета в 2013 году после проверки подразделения центральным аппаратом ведомства. Поводом стал скандал вокруг прекращенного уголовного дела о предполагаемой взятке в размере 33 миллионов рублей бывшему чиновнику Звенигорода.

Уже через год после увольнения Панаитов начал осваивать Горки-8. По данным Известий, ему могут принадлежать более 70 земельных участков и несколько квартир. Среди них — недвижимость площадью почти 200 квадратных метров в башне «Москва-Сити». Сам предприниматель ранее отказался комментировать ситуацию журналистам, предложив обратиться за разъяснениями в «Одинцовскую РЭС».

Проблема, однако, выходит далеко за пределы одного подмосковного поселка. По оценкам общественников, в России насчитывается около 7 тысяч населенных пунктов с частными дорогами, а от их владельцев зависят более 6 миллионов человек. Это явление получило название «коттеджное рабство»: собственники недвижимости вынуждены платить за проезд к собственным домам, а в случае отказа рискуют столкнуться с ограничением доступа к инфраструктуре.

Одним из возможных решений проблемы может стать законопроект о передаче дорог и других объектов общего пользования в долевую собственность жителей. Пока же для многих россиян возможность беспрепятственно попасть домой остается предметом споров с владельцами частной инфраструктуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.