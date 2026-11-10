В Уфе проходит форум молодежи тюркских народов России

Фото, видео: 5-tv.ru

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Участники обсуждают сохранение родных языков и традиций с помощью современных технологий и творческих проектов.

В Уфе проходит всероссийский форум «Тюрки России: молодежь в креативном мире», который объединил более 100 молодых представителей тюркских народов страны. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Программа посвящена сохранению национальных языков и культурного наследия, развитию межрегиональных связей и продвижению традиций через современные творческие индустрии. В форуме участвуют молодежные общественные лидеры, эксперты в сфере молодежной политики и представители креативных направлений из разных регионов России.

Центральным событием стало пленарное заседание «Молодежь тюркских народов России: единство и созидание». Участники представили опыт работы с молодежью в республиках и обсудили способы популяризации национальной культуры.

Среди тем докладов были сохранение ногайского наследия, развитие молодежного парламентаризма в Якутии, продвижение культуры тувинского и алтайского народов, а также использование социальных сетей и искусственного интеллекта для сохранения этнической идентичности.

Также участники обсудили создание комиксов на родных языках и дубляж мультфильмов как способы привлечь детей и подростков к изучению национальных языков.

В программу также вошли мастер-классы по ногайскому и кумыкскому танцам, работе с нейросетями и созданию этнических изделий. Участникам представили опыт развития башкирского языка среди детей и подростков за пределами республики, в том числе в Москве. Кроме того, состоялся показ моделей от этнодизайнеров.

Свою коллекцию «Чатыхыс. Семь дев-богатырш», созданную в 2022 году по мотивам древней хакасской легенды, представила художник-дизайнер Марина Мамышева. Она является основателем Хакасского театра моды, который показывает эту коллекцию.

«Уфа — это моя мечта, которая осуществилась, и я увидела красоту тюркского мира», — высказалась Мамышева.

По ее словам, работа посвящена смелости, достоинству и любви к родной земле. Мамышева назвала участие в форуме возможностью познакомить представителей других тюркских народов с культурным наследием Хакасии.

Участница и дизайнер молодежного фестиваля Айсулу Саламова обратила внимание на общие языковые корни разных народов. По ее словам, они помогают участникам понимать друг друга, даже когда каждый говорит на родном языке.

Накануне в Государственном концертном зале «Башкортостан» прошел концерт тюркской молодежи «Сила в единстве». Форум завершает работу 10 ноября.

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