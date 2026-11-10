«Надо быть потише»: Киркорова призвали изменить поведение

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Продюсер признал заслуги исполнителя, но обратил внимание на то, что некоторые эпизоды последних лет сказались на его репутации.

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что народному артисту России Филиппу Киркорову стоит вести себя сдержаннее после череды скандалов. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам Дворцова, возраст и профессия закономерно сказываются на самочувствии певца, однако профессиональную хватку Киркоров, по его мнению, не потерял.

«Он хватку не теряет, у него, конечно, просто бэкграунд очень огромный. Он безумно талантливый, его любят люди. Да, конечно, в силу возраста он устает. В силу своей профессии он также устает, как обычный нормальный человек», — сказал продюсер.

При этом Дворцов напомнил о репутационных последствиях скандалов вокруг артиста, в том числе после «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой.

«Это, безусловно, на нем отразилось и отражается далее, но, скорее всего, наверное, просто ему или надо быть чуть-чуть потише», — отметил он.

Продюсер также предположил, что Киркорову стоит пересмотреть манеру поведения и отношение к публике.

«Так как у него, безусловно, есть корона на голове, он все-таки поп-король нашей эстрады. Наверное, может быть, другое поведение, что ли, какое-то? Или к публике другое отношение. Ну, здесь уже, наверное, вопрос к его личности», — добавил Дворцов.

В конце 2023 года Киркоров оказался среди участников «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor. На тусовке Киркоров появился в прозрачном костюме-сетке поверх облегающего комбинезона с принтом в виде татуировок. После резонанса артист записал видео с объяснениями.

Накануне, 9 ноября, Киркоров выступил в Тюмени с высокой температурой. Во время концерта зрители заметили, что певцу тяжело передвигаться по сцене. Позже артист признался, что каждый номер давался ему непросто, и извинился перед теми, кто остался недоволен шоу. После выступления ему понадобилась помощь медиков.

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