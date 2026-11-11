Что смотреть мужчине в субботу 14 ноября: футбол, хоккей, баскетбол — выбирай сам
Фото: www.globallookpress.com/Eibner Pressefoto / Daniel Lakom
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Спортивный день обещает немало эмоций.
Любителям спорта скучать не придется! Настоящим поклонникам спорта всегда мало одного матча. Особенно когда в один день можно увидеть противостояния футбольных сборных, борьбу за очки в Континентальной хоккейной лиге и встречи знаменитых баскетбольных клубов. Игровой календарь обещает множество поводов включить трансляцию, поболеть за любимую команду и обсудить самые яркие моменты с друзьями.
Спортивные события растянутся на весь день и продолжатся ночью. Любителей футбола ждут международные встречи, хоккейные болельщики смогут следить за матчами российских и зарубежных клубов, а поклонникам баскетбола предстоит выбирать между играми Национальной баскетбольной ассоциации и Единой лиги ВТБ. Причем некоторые встречи начнутся практически одновременно, поэтому заранее составить собственный график просмотра будет совсем не лишним.
Какие команды выйдут на поле, лед и паркет, когда начнутся самые интересные противостояния и как не пропустить выступление любимых спортсменов? 5-tv.ru подготовил спортивную афишу на 14 ноября с расписанием футбольных, хоккейных и баскетбольных матчей.
Футбол: товарищеские матчи
Япония — Бразилия — 13:15
Футбол: Лига наций
Норвегия — Уэльс — 20:00
Португалия — Дания — 22:45
Хоккей: КХЛ
Нефтехимик — Авангард — 14:00
Автомобилист — Ак Барс — 14:30
Спартак — Адмирал — 16:30
Локомотив — Драконы — 17:00
ХК Сочи — Амур — 17:00
Хоккей: НХЛ
Каролина Харрикейнз — Сиэтл Кракен — 21:00
Чикаго Блэкхокс — Виннипег Джетс — 23:30
Баскетбол: НБА
Орландо Мэджик — Милуоки Бакс — 3:00
Индиана Пэйсерс — Нью-Йорк Никс — 3:00
Майами Хит — Кливленд Кавальерс — 4:00
Чикаго Буллз — Атланта Хокс — 4:00
Хьюстон Рокетс — Юта Джаз — 4:30
Сан-Антонио Сперс — Голден Стэйт Уорриорз — 5:30
Баскетбол: Единая лига ВТБ
Енисей — Уралмаш — 12:00
МБА — Динамо Владивосток — 14:00
Самара — ЦСКА — 16:00
Спортивный день обещает немало эмоций: победные голы, неожиданные повороты, борьбу до финальной сирены и яркие индивидуальные выступления. Кто-то будет переживать за футбольную сборную, кто-то — следить за любимой хоккейной командой, а самые стойкие болельщики дождутся ночных матчей НБА. Главное — заранее определиться с трансляциями, чтобы не пропустить интересные моменты.
Сохраняйте расписание, чтобы любимая команда не вышла на площадку или поле без вашего внимания.
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