Смерть Соседова напомнила другую трагедию: новое заявление о гибели критика

Фото, видео: Булкин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Продюсер вспомнил, что незадолго до смерти исполнитель «Шоколадного зайца» несколько раз попадал в больницу, а его состояние резко ухудшалось.

Продюсер Сергей Дворцов объяснил, почему обстоятельства смерти музыкального критика Сергея Соседова напомнили ему о другом артисте — певце Пьере Нарциссе. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По воспоминаниям Дворцова, в последний месяц жизни Нарцисс стал чувствовать себя значительно хуже и несколько раз был госпитализирован.

«Похожая ситуация была у нас с моим артистом Нарциссом, когда Нарцисс просто последний месяц себя стал очень плохо чувствовать, хотя он был безумно здоровым человеком. Его три раза госпитализировали на скорой», — рассказал продюсер.

По словам Дворцова, у певца поднималась температура, а затем в больнице начали быстро отказывать органы. Артист скончался во время операции.

Позже продюсер обратился к участникам шоу «Битва экстрасенсов». По его утверждению, они связали смерть Нарцисса с «магическим воздействием». Сам Дворцов допускает аналогичную версию и в случае с Сергеем Соседовым.

«Нам, собственно, сказали: это было полностью магическое воздействие, был тот или иной человек, который ему помог уйти из жизни. Поэтому здесь я могу сказать, что ему помогли уйти из жизни благодаря магии», — заявил продюсер.

Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года в возрасте 45 лет. До этого он в течение десяти лет боролся с тяжелой формой подагры, а в 2022 году у него выявили почечную недостаточность. Певец умер от остановки сердца после операции на почке.

Сергей Соседов приехал в Нерюнгри для участия в конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» в качестве члена жюри. 23 сентября он упал с лестницы в гостинице и получил тяжелую травму головы. Критика доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Ему было 58 лет.

После гибели Соседова его близкие пытались получить записи камер наблюдения, чтобы восстановить обстоятельства произошедшего. На опубликованном позднее видео видно, как критик медленно и неуверенно поднимается по лестнице, держась за перила.

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