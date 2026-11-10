«Чтобы он замолчал»: Дворцов выдвинул версию гибели Соседова

Фото, видео: Савостьянов Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Вокруг смерти музыкального критика продолжают распространяться разные предположения.

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что смерть музыкального критика и журналиста Сергея Соседова якобы могла быть связана с магическим воздействием. Об этом он заявил в беседе с 5-tv.ru, комментируя обстоятельства гибели Соседова.

По словам Дворцова, он допускает версию о том, что на критика могла быть наведена «порча на смерть».

«Здесь можно рассмотреть третью версию его гибели. Ему помогли. Помогли именно магическим способом. То есть это банальная порча, порча на смерть, чтобы он замолчал, чтобы его больше не было видно, не слышно нигде», — заявил продюсер.

Дворцов также сослался на опубликованные Андреем Малаховым записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как Соседов медленно поднимается по лестнице, держась за перила, после чего падает.

«Мы видим на камерах видеонаблюдения, которые сегодня опубликовал Андрей Малахов, что он еле-еле поднимается и на третьей ступеньке падает вниз», — отметил Дворцов.

Сергей Соседов приехал в Нерюнгри для участия в конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» в качестве члена жюри. 23 сентября в гостинице он упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. Его доставили в больницу, однако спасти критика не удалось. Ему было 58 лет.

Обстоятельства произошедшего вызвали вопросы у близких Соседова. Родственники добивались доступа к записям камер наблюдения, а племянник критика Олег Казанцев отправился в Якутию вместе со съемочной группой Андрея Малахова.

При этом мать журналиста Антонина Соседова отвергала версии о возможном преступлении. По ее мнению, сын погиб в результате несчастного случая. Антонина Соседова также предполагала, что перед падением у него могло резко снизиться давление, из-за чего он потерял сознание.

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