Экс-директор Газманова обвинил певца в даче ложных показаний

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Конфликт между певцом и Дмитрием Царенко длится с 2024 года.

Бывший директор народного артиста России Олега Газманова Дмитрий Царенко намерен обратиться с заявлением на певца из-за его показаний в суде. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат Евгений Эрлихман.

По словам защитника, речь идет о возможной даче ложных показаний во время рассмотрения первого уголовного дела в Дмитровском городском суде. Эрлихман утверждает, что Газманов тогда отрицал передачу наличных денег своей супруге и теще, однако позднее подтвердил эти обстоятельства на заседании Хорошевского суда.

«Олег Михайлович отрицал, что денежные средства передавались наличными его супруге и его теще, а в судебном заседании Хорошевского суда он подтвердил данные обстоятельства», — пояснил Эрлихман.

В конце августа Царенко приговорили к семи годам колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с него 15,3 миллиона рублей в качестве возмещения имущественного ущерба. Экс-директора признали виновным в хищении более 15 миллиона рублей с использованием служебного положения и злоупотреблением доверием.

Сам Царенко вину не признал. Он заявлял, что передавал полученные средства Газманову в полном объеме и действовал в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Ранее адвокат Царенко Алексей Новожилов сообщал, что его подзащитный требовал взыскать с Газманова деньги, которые, по его версии, певец получал на личный счет за концертную деятельность в период с 2019 по 2023 год. При этом сам артист в суде утверждал, что таких денежных средств не получал.

Конфликт между Газмановым и его бывшим директором начался после того, как в 2024 году певец заявил о подозрениях в хищении денег с концертов. В результате первого разбирательства Царенко получил четыре года колонии за 13 эпизодов мошенничества на сумму более 10 миллионов рублей. Позднее против него возбудили еще одно уголовное дело по 17 эпизодам.

На фоне судебного разбирательства супруга бывшего директора Лилия Царенко в шоу «Как есть» заявила, что не согласна с приговором мужу и попросила Газманова прекратить судебное преследование семьи. По словам женщины, Царенко и Газманов сотрудничали около 25 лет, а певца ее муж воспринимал не только как руководителя, но и как наставника.

Лилия Царенко подчеркнула, что супруг считает себя невиновным и тяжело воспринимает заключение под стражу. Царенко призвала Газманова пересмотреть ситуацию и заявила, что опасается за судьбу мужа и их детей.

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