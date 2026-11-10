Врастают под кожу? Чем опасна прогулка без шапки зимой для волос

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Трихолог объяснила, какие изменения происходят с кожей головы на морозе.

Нахождение на холоде без шапки может привести к повышенной жирности кожи головы, ее уплотнению и проблемам с ростом волос. Об этом трихолог Анна Альварес рассказала в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, при низких температурах кожа головы без защиты начинает активнее вырабатывать себум — кожное сало.

«Кожа начинает еще больше жирниться, мы начинаем чаще ее очищать, но ситуация только продолжает ухудшаться. Еще одно возможное негативное последствие заключается в том, что начинает утолщаться кожный покров, он уплотняется, и новым волоскам сложнее пробиться через такой слой кожи. В таком случае волосы начинают врастать под кожу, там скручиваются и достать их оттуда невозможно», — пояснила трихолог.

Для восстановления состояния кожи головы может потребоваться комплекс процедур. Специалист перечислила мезотерапию, пилинги и правильно подобранный домашний уход. При этом даже после изменения привычек коже понадобится время, чтобы вернуться к нормальному состоянию.

«Лучше изначально придерживаться правильного ухода по типу ваших волос и не забывать носить головной убор, как только температура на улице опустилась ниже нуля», — подчеркнула специалист.

Ранее трихолог также рассказала о количестве волос, которое человек может терять за день без признаков облысения. По ее словам, в среднем речь идет о 80–120 волосах. Однако единой нормы для всех нет, поскольку интенсивность выпадения зависит в том числе от густоты и индивидуальных особенностей волосяного покрова.

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