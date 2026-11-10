Море секса и рюкзак презервативов: Костюшкин ошарашил признанием о жене

Фото: www.globallookpress.com/Vladimir Andreev

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Певец ухаживал за будущей супругой, будучи женатым на другой.

Певец Стас Костюшкин откровенно вспомнил период, когда только начинался его роман с женой Юлией. На шоу рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко. — Прим.ред.) исполнитель признался, что тогда они практически постоянно занимались сексом.

«У нас как бы вот этот период, когда мы все время занимаемся сексом постоянно. Где-то секс, где-то секс, где-то секс», — с юмором рассказал Стас Костюшкин.

При этом начало их истории было непростым. Когда Костюшкин начал ухаживать за Юлией, он еще состоял в браке. Девушка пришла работать в коллектив «Чай вдвоем» танцовщицей. Артист, который был ее работодателем, около трех месяцев настойчиво добивался ее внимания.

«Я пришла на работу устраиваться, танцевать. А он мне три месяца вообще прохода не давал. Окучивал меня», — вспомнила Юлия.

При этом сама супруга артиста призналась, что изначально Стас ей не нравился. В то время ей больше был симпатичен его коллега по группе — Денис Клявер.

«Ей нравился Клявер. У нее отвратительный вкус просто, вот и все», — пошутил Костюшкин.

Певец постоянно звал Юлию в кино и пытался проводить с ней время наедине. Однажды он даже попросил директора организовать их встречу в гостиничном номере. Юлия признается, что поначалу не воспринимала его как потенциального возлюбленного.

«Она приходит в номер, посидела со мной, говорит: „Ну все, я ухожу“. А я купил целый рюкзак презервативов. Я говорю: „Ты куда? У меня целый рюкзак“. Но она ушла все равно», — рассказал певец.

В итоге отношения все же начались. Юлия рассказала, что они вместе отправились в Турцию, причем старались сохранить поездку в тайне. Однако инкогнито не получилось. Уже в автобусе гид публично представил Стаса Костюшкина и Юлию супругами.

Позже супруги вспоминали и забавный эпизод с гостиницей. В номере уже были чужие вещи, а кровать оказалась разобрана. По словам Юлии, ситуация выглядела так, будто они случайно оказались в чужом номере.

Костюшкин был женат трижды. С первой женой — пианисткой и актрисой Марианной — он познакомился еще во время работы в петербургском театре «Зазеркалье». Брак продлился пять лет и распался в начале нулевых из-за измен супруги. Певец позже признавался, что тяжело переживал развод.

В мае 2003 года он женился второй раз — на танцовщице Ольге. Уже в июле того же года у пары родился сын Мартин. Этот союз продержался около трех лет. Сам артист признавал, что значительная часть вины за расставание лежала на нем. Будучи женатым, он влюбился в Юлию.

Костюшкин развелся в тот же год, когда они с Юлией поженились. Пара уже 20 лет вместе. У них есть двое детей — Богдан и Мирон.

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